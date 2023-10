Paris Hilton ha devuelto el golpe a los usuarios de las redes sociales que hicieron comentarios humillantes sobre el aspecto de la cabeza de su hijo Phoenix, al cual quiso presentar a través de unas fotografías a través de redes sociales, una forma que utilizan los famosos para que el público conozca a sus hijos.

Diferentes usuarios en redes sociales no dudaron en reírse del pequeño y del tamaño de su cabeza de Phoenix, sugiriendo que podía estar enfermo, en un claro caso de ciberacoso. Unos comentarios que han hecho que la heredera haya contestado a los haters, afirmando que su hijo está «perfectamente sano».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton)

«Teniendo una vida en el centro de atención, los comentarios son inevitables, pero apuntar a mi hijo, o al de cualquier otra persona, en este caso, es inaceptable», ha empezado explicando Paris Hilton en referencia a los que se han reído del tamaño de la cabeza de su hijo. «Esto hiere mi corazón más profundamente. He trabajado duro para cultivar un ambiente que es todo sobre el amor, el respeto y la aceptación, y espero lo mismo a cambio», ha reconocido Paris Hilton.

«Si no publico fotos de mi bebé, la gente asume que no soy una gran madre y si lo publico, hay algunas personas que son crueles y odiosas», ha continuado. «Soy una orgullosa mamá trabajadora y mi bebé está perfectamente sano, es adorable y angelical. He soñado con ser mamá desde que tengo uso de razón», ha reconocido.

«Phoenix es mi mundo y ha sido la mayor bendición de mi vida. Cada día con él es un recordatorio de lo que realmente importa. Es difícil comprender que haya gente en el mundo que atente contra tanta inocencia. Espero que la gente pueda tratarse con más amabilidad y empatía», ha indicado.