El palo de Mario Vaquerizo a David Broncano: «Él se lo pierde porque…»

Mario Vaquerizo ha vuelto a pronunciarse sobre su exclusión del programa que actualmente ocupa una de las franjas más deseadas de la televisión. Según ha confirmado en su última entrevista, continúa sin recibir respuesta por parte del equipo de La Revuelta, el espacio presentado por David Broncano. A pesar de que fue él mismo quien tomó la iniciativa y expresó su interés en participar, la respuesta que obtuvo fue clara: no era un perfil que interesara.

Desde entonces, ha pasado más de un mes sin que nadie del programa se haya puesto en contacto con él. La situación no ha cambiado y Vaquerizo, aunque afirma no querer entrar en conflictos, considera que la negativa no tiene demasiada justificación, especialmente cuando se trata de una plataforma financiada con fondos públicos. «A la casa de todos tiene que ir todo el mundo», ha señalado. De esta forma ha dejado claro que la cadena pública debería acoger voces diversas, incluso aquellas que no encajan del todo en la línea editorial del formato.

Lejos de mostrarse resentido, el artista ha respondido con una mezcla de sarcasmo y seguridad en sí mismo. Ante la falta de interés por parte de los responsables del programa, Vaquerizo lo resume con una frase que condensa su postura: «Él se lo pierde porque le voy a dar una entrevista maravillosa». Una afirmación que deja claro que su presencia podría haber enriquecido el contenido del programa, tanto por su personalidad como por su capacidad para conectar con el público.

Aunque se ha mostrado crítico con la forma en que ha sido gestionado su intento de participación, también ha querido dejar claro que no busca iniciar una batalla pública ni convertir el asunto en una polémica prolongada. Reconoce el derecho del programa a seleccionar a sus invitados, pero al mismo tiempo insiste en que, tratándose de una emisión en la televisión pública, no debería haber vetos personales encubiertos bajo criterios editoriales difusos.

Mario Vaquerizo se decanta por ‘El Hormiguero’

Las colaboraciones del marido de Alaska en la pequeña pantalla no son nuevas. Su presencia ha sido constante en diversos formatos y cadenas, consolidándose como uno de los personajes habituales en el entretenimiento español. En particular, ha sido en El Hormiguero donde más se ha sentido identificado, al punto de definirlo como «su casa». Entre 2011 y 2015 colaboró activamente con Pablo Motos y su vinculación con el programa ha perdurado en el tiempo.

Hace escasas semanas, el artista eligió precisamente ese plató para presentar en primicia su último trabajo musical. Lo hizo con una puesta en escena cargada de simbolismo: subido a un giratuto, aparcando los temores que arrastraba tras una fuerte caída que sufrió en octubre. Esta elección no fue casual, sino que reafirma el vínculo que mantiene con el espacio de Antena 3, donde se siente valorado y acogido.

Durante esa misma visita, dejó entrever su opinión sobre la competencia directa del programa, sin necesidad de nombrarla. «Como en casa de una, en ningún sitio. ¡Viva El Hormiguero! Ninguna otra cosa más», exclamó, en un mensaje que muchos interpretaron como una referencia clara a La Revuelta. Estas palabras no pasaron desapercibidas y alimentaron aún más la percepción de que existe una distancia difícil de salvar entre el universo de Vaquerizo y el que propone el programa de David Broncano.

Los rumores sobre el programa de David Broncano

Antes del actual programa en TVE, Broncano ya contaba con una larga trayectoria en La Resistencia, emitido durante seis años en Movistar Plus+. En todo ese tiempo, Mario Vaquerizo tampoco fue invitado a participar. Esa ausencia llama la atención, teniendo en cuenta que por su perfil público, su actividad mediática y su relevancia en la cultura pop española, ha sido un rostro habitual en televisión durante más de una década. Todo esto hace que los rumores sean cada vez más fuertes.

La constante exclusión invita a pensar en una decisión deliberada. Él mismo reconoció en su momento que había manifestado su disposición a ir, pero recibió una negativa. En sus palabras: «Yo llamé y dije que quería ir, pero me dijeron que no interesaba». El hecho de que esa respuesta se repita en el nuevo formato refuerza la idea de que la decisión no es meramente circunstancial.

El sospechoso silencio de ‘La Revuelta’

Mientras en algunos espacios se da voz a Mario Vaquerizo, en otros parece que no hay hueco para su discurso ni para su forma de comunicar. No parece que la situación vaya a cambiar en el corto plazo, al menos mientras desde La Revuelta no se replantee la incorporación de perfiles más diversos o se adopte una política de invitados más inclusiva.

Por ahora, La Revuelta mantiene su silencio y esto ha dado peso a los comentarios de Mario. No ha habido ningún pronunciamiento oficial desde el programa que aclare por qué Mario Vaquerizo no ha sido convocado. Tampoco se ha confirmado si existe algún tipo de lista de personajes no deseados, pero la reiteración del rechazo sugiere que hay ciertos perfiles que no se ajustan a la línea deseada por los responsables del espacio. El marido de Alaksa, por su parte, ha optado por seguir manifestando su deseo de acudir, sin renunciar a su estilo ni esconder su decepción.