Ospina a Okdiario: «Si Daniel Sancho no pide perdón nos opondremos a su extradición»

El abogado de la familia del cirujano asesinado Edwin Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, ha asegurado que si Daniel Sancho no ofrece unas disculpas sinceras a la familia se opondrá a la solicitud de extradición para que cumpla la condena en España. Así lo ha afirmado el letrado durante una entrevista concedida a OKDIARIO donde ha explicado que para que el asesino pueda cumplir la sentencia en suelo español debe pasar antes ocho años de prisión en Tailandia. «Si no llega ese perdón sincero, esa ejecución de la pena en España no cumple con la normativa tailandesa y nos opondríamos», ha señalado.

Asimismo, Ospina ha declarado que en el caso de que hubiese habido ese perdón sincero por parte de Daniel Sancho antes de escuchar la sentencia, no se hubiesen opuesto a la rebaja de la pena de asesinato con premeditación a doloso.

Sobre una posible extradición, el letrado de la Arrieta ha revelado que en España se le aplicaría la pena máxima de 25 años de prisión. Ahora bien, según la legislación española podría acogerse a los distintos beneficios penitenciarios de los que gozan todos los reos condenados en cárceles españolas.

En cuanto a si le inquieta un posible recurso por parte de la defensa de Daniel Sancho para trata de impugnar la sentencia Juan Gonzalo Ospina ha declarado que no le preocupa por está convencido de que la sentencia está «debidamente motivada conforme a la prueba practicada en el juicio oral».

«Estoy convencido de que esa planificación, esa premeditación y el acabar con la vida de Edwin Arrieta sin que él mismo se pudiera defender están debidamente fundamentadas. A mayor abundancia, cuando la decisión del Tribunal de Ko Samui ha sido revisada por cinco jueces. Estoy convencido de que estos recursos los vamos a impugnar si llegan y no van a cambiar el futuro procesal ni judicial de Daniel Sancho», ha dicho Ospina quien también ha advertido de que en Tailandia no ven bien intentar impugnar una resolución «benevolente».

La sentencia

La sentencia del caso Daniel Sancho ha condenado al chef español, hijo del actor Rodolfo Sancho, a cadena perpetua por el asesinato premeditado de del cirujano Edwin Arrieta el 2 de agosto de 2023 en la isla de Phangan, por su posterior descuartizamiento y por el robo del pasaporte del colombiano.

El juzgado desveló que el cargo de premeditación se castiga con la pena muerte, pero que la colaboración del acusado y las evidencias aportadas por la defensa han hecho que se reduzca la pena en un tercio sobre el máximo punible, estableciéndose de esta forma en cadena perpetua.

Además de la condena de prisión, Daniel Sancho deberá indemnizar con 117.000 euros a la familia del asesinado y Ospina ya ha adelantado que solicitarán el embargo de su cuenta en la cárcel para asegura el resarcimiento a la familia de la víctima. Esta última medida, que le dejaría sin dinero, podría complicarle aún más la vida al convicto ya que será conducido a una de las cárceles más peligrosas de toda Asia, la prisión de Bang Kwang.