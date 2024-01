La ola de frío intenso se ceba con España que aumenta la alerta por temperaturas extremas

España se prepara para una ola de frío intenso que se ceba en determinadas zonas del país y que puede tener consecuencias inesperadas debido a las temperaturas extremas. Será mejor que nos preparemos para dar un giro radical en un cambio de cifras que pude acabar siendo lo que marqué la diferencia. Un drástico cambio nos estará esperando en unos días en los que parecerá que nos sumergimos en lo peor del invierno. La alerta está activada en España, en determinadas partes y ante un cambio de días pasados.

La alerta por las temperaturas extremas en España

El frío intenso será el gran protagonista de estos días a los que nos enfrentamos a un cambio que puede llegar a ser histórico. Llega el mes de enero de 2024 y con él una serie de cambios que no debemos perder de vista. Hasta la fecha no hemos notado el frío como tal, de hecho, no ha habido ninguna ola de este tipo.

Este enero empieza con cambios a la vista que nos visitarán con unos Reyes magos que llegan con los deberes hechos. Nos traerán muchos regalos, pero también unas temperaturas más propias de esta época del año. Se acerca un cambio que puede acabar siendo el que marque un nuevo ciclo a la vista.

La vuelta a la rutina y el fin de las Navidades puede llegarnos acompañados de unas cifras que serán ya más propias de lo peor del invierno. En cierta manera nos enfrentamos a unos cambios que pueden acabar siendo significativos, especialmente si tenemos en cuenta lo que hemos vivido hasta ahora.

Diciembre y el 2023 han sido de los años más cálidos y secos, desde que se tienen registros, algo que parece que romperá la tendencia de un 2024 que ya empieza apuntando maneras.

España se enfrenta a una ola de frío intenso

Desde el canal de El tiempo nos explican qué es lo que vamos a vivir en el fin de semana más especial del año: “El fin de semana, podríamos tener máximas que ni siquiera alcanzarán los 10ºC en el interior norte peninsular. En la zona centro rondarán esos 10ºC y en el sur y el Mediterráneo podrían estar entre los 15ºC y los 18ºC. La máxima en Burgos el fin de semana podría bajar de los 5ºC. El domingo, la configuración atmosférica podría favorecer la llegada de otra masa de aire aún más fría, pero más seca. Tendremos una borrasca en el Mediterráneo y un anticiclón de bloqueo sobre el Reino Unido, por lo que el aire frío llegará desde el interior del continente europeo.”

Por lo que será esté cambio de ritmo, en una vuelta a la rutina que podría traer frío extremo y hasta nieve cuando debemos volver a movernos, recuperando las jornadas de trabajo o de estudios. La previsión advierte de la llegada de temperaturas extremas, más bajas de lo que sería habitual para esta época del año: “De esta manera, las temperaturas volverían a bajar a partir del domingo. La incertidumbre aumenta, pero los modelos apuntan a que al menos hasta el jueves o viernes de la próxima semana, las temperaturas estarán por debajo de lo normal para la época. No solo las máximas, sino que también bajarán las mínimas. A partir del viernes las noches serán cada vez más gélidas. Habrá heladas en amplias zonas y la madrugada de Reyes, podría amanecer con temperaturas cercanas a los 0ºC en gran parte del interior peninsular y muchas capitales del interior podrían amanecer en negativo.”

Tocará preparar el abrigo para estos días y afrontar el fin de las vacaciones con la calefacción en marcha y la ropa de abrigo preparada.