Ofertas flash de Amazon, en directo: rebajas y descuentos por tiempo limitado de hoy 4 de noviembre
Recopilamos las mejores ofertas en tecnología, pequeños electrodomésticos, belleza, cuidado personal y hogar, con oportunidades para distintos gustos y presupuestos
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Llegamos al ecuador de la semana y Amazon vuelve a reunir descuentos en todo tipo de productos para aprovechar durante la jornada. Con noviembre ya en marcha y la Navidad cada vez más cerca, es un buen momento para adelantar algunas compras, renovar artículos del hogar o encontrar regalos a precios más económicos.
en OKDIARIO recopilamos las mejores ofertas en tecnología, pequeños electrodomésticos, belleza, cuidado personal y hogar, con oportunidades para distintos gustos y presupuestos.
Ofertas flash de Amazon, en directo: rebajas y descuentos por tiempo limitado de hoy 4 de noviembre
La lámpara de pie EDISHINE baja de 33,99 a 29,99 euros en Amazon, con un 12 % de descuento
La lámpara de pie EDISHINE está disponible en Amazon por 29,99 euros, frente a los 33,99 euros de su precio habitual. Su diseño combina una pantalla de terciopelo verde con una estructura metálica dorada, una mezcla que aporta un toque elegante y decorativo a cualquier estancia. Incluye una bombilla LED E27 de 2700 K y está pensada para iluminar espacios como el salón, el dormitorio o una zona de lectura.
Los botines barefoot de invierno SAGUARO bajan de 59,99 a 48,72 euros en Amazon, con un 19 % de descuento
Los botines barefoot de invierno de SAGUARO para mujer están disponibles en Amazon por 48,72 euros, frente a los 59,99 euros de su precio recomendado. Están diseñados con una puntera ancha que permite una mayor libertad de movimiento para los dedos y una suela de drop cero, sin desnivel entre el talón y la parte delantera. Además, cuentan con un forro cálido para proteger los pies del frío y están disponibles en tallas de la 36 a la 42.
La manta de invierno Aisbo baja de 56,99 a 41,69 euros en Amazon, con un 27 % de descuento
Esta manta de invierno de Aisbo está disponible en Amazon por 41,69 euros, frente a los 56,99 euros de su precio recomendado. Con unas dimensiones de 230 x 270 centímetros, está pensada para camas de 180 y 200 cm, aunque también se puede utilizar en el sofá o el sillón. Su diseño reversible combina franela y tejido sherpa tipo borreguito, con un acabado grueso, suave y cálido para combatir las bajas temperaturas durante los meses de frío.
Las Skechers Glide-Step Vortex Avalin bajan de 74,95 a 49,60 euros en Amazon, con un 34 % de descuento
Las zapatillas Skechers Glide-Step Vortex Avalin para mujer están disponibles en Amazon por 49,60 euros, frente a los 74,95 euros de su precio recomendado. Destacan por su plantilla Goga Mat refrigerada por aire, la amortiguación ultraligera y una espuma suave pensada para ofrecer comodidad al caminar. Además, incorporan la tecnología M-Strike y se pueden lavar a máquina, una ventaja para facilitar su mantenimiento.
Las zapatillas Skechers Track Front Runner bajan de 69,95 a 34,60 euros en Amazon, con un 51 % de descuento
Las Skechers Track Front Runner para hombre están disponibles en Amazon por 34,60 euros, frente a los 69,95 euros de su precio recomendado. Estas zapatillas de entrenamiento ofrecen un diseño deportivo y versátil, pensado tanto para las sesiones de ejercicio como para el uso diario. Una oportunidad para hacerse con un modelo de la firma a mitad de precio.
La camisa casual de Calvin Klein baja de 31,55 a 24,50 euros en Amazon, con un 22 % de descuento
Esta camisa casual de Calvin Klein está disponible en Amazon por 24,50 euros, frente a los 31,55 euros de su precio habitual. Una prenda de estilo clásico y versátil, perfecta para completar looks informales o dar un toque más arreglado a los conjuntos del día a día. Su diseño sencillo permite combinarla fácilmente con vaqueros, pantalones chinos o prendas más formales.
El bolso bandolera Jet Set de Michael Kors por 94,99 euros en Amazon
El bolso bandolera Jet Set de Michael Kors está disponible en Amazon por 94,99 euros. Un complemento de estilo clásico que destaca por su diseño en PVC con el logotipo de la firma y su formato cruzado, pensado para llevarlo cómodamente al hombro o cruzado. Una opción versátil para completar looks de diario con un toque elegante y reconocible.
Los mejores chollos de Amazon para estrenar noviembre ahorrando
Este miércoles 4 de noviembre arrancamos una nueva jornada pendientes de las oportunidades que nos deja Amazon. Las ofertas pueden ser una buena ocasión para renovar algún producto que necesitamos en casa, darnos un capricho o empezar a preparar los regalos de Navidad sin gastar de más.
La olla eléctrica Ninja Foodi PossibleCooker baja de 169,99 a 134,99 euros en Amazon, con un 21 % de descuento
La Ninja Foodi PossibleCooker está disponible en Amazon por 134,99 euros, frente a los 169,99 euros de su precio recomendado. Esta olla eléctrica multifunción tiene una capacidad de 8 litros y ofrece ocho funciones de cocinado para preparar recetas variadas en un solo aparato. Permite, entre otras opciones, sellar, hornear y cocinar al vapor, e incluye una rejilla para vapor, un cucharón y una tapa de vidrio. Su capacidad permite preparar hasta ocho raciones, por lo que resulta práctica para familias o para cocinar varias comidas de una vez.