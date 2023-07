Nunca lo habíamos visto así: el vídeo de Alejandro Sanz y su hija que te hará llorar

La vida de Alejandro Sanz se ha complicado de un momento a otro. En primer lugar por unos problemas económicos que ya están en boca de todos. Han asegurado que el cantante debe vender su finca de Extremadura, una de las joyas de la corona de su patrimonio, para solventar la situación. Necesita liquidez y arreglar unas operaciones inmobiliarias que no han salido como esperaba. Su situación sentimental tampoco ha ayudado. Ha roto con Rachel Valdés, de quien estaba muy enamorado. Todo esto le llevó a publicar en sus redes un mensaje que alarmó a sus fans.

“Estos días he recibido muchas muestras de cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas”, escribió después de pedir ayuda. “He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante”.

La hija de Alejandro Sanz se sube al escenario

Alejandro Sanz no ha querido suspender su gira, así que ha continuado con sus planes y se ha subido a uno de los escenarios más grandes de Madrid. Ha actuado en el Wizink Center y en mitad de la gala le ha mandado un mensaje a su hija pequeña, la que tuvo con Raquel Perera. Se llama Alma y cumplirá 9 años el próximo 24 de julio. El vídeo que le grabaron te hará llorar. La niña es especialmente sensible y no tardó más de un segundo en quedarse con todo el público.

El artista pidió que su querido público, que siempre está con él de forma incondicional, le cantase a su hija ‘Cumpleaños Feliz’. Sus fans le hicieron caso y el momento fue muy emotivo. Sanz convenció a su pequeña para que subiera al escenario a agradecerle a la gente el gesto que había tenido con ella. “Felicidades vida mía. Te amo con todo mi corazón. Que seas muy feliz en la vida. Y mira toda la gente que te ha cantado el Cumpleaños Feliz”, le dijo el cantante.

El vídeo más famoso de momento

Alma se ha convertido en una estrella y su vídeo al lado de Alejandro Sanz ya es tendencia. La niña se mueve como pez en el agua encima del escenario. Había miles de personas y ella habló con toda la tranquilidad del mundo. “Gracias por querer a mi padre y apoyarlo”, dijo. Es consciente de que la situación del cantante no es buena y sabe mejor que nadie que está saliendo adelante gracias al apoyo de sus seguidores.

Preocupación por Sanz

Hay gente que todavía no ha olvidado el mensaje que Alejandro escribió en sus redes para pedir ayuda. “No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer”. Eso es justo lo que ha pasado. Cuando ha visto a su querido público ha recuperado las fuerzas que necesitaba.