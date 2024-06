Nuevo miembro en la familia de Jesulín de Ubrique: así ha sido el anuncio que nadie esperaba

A estas alturas todo el mundo sabe que la familia de Jesulín de Ubrique es uno de los clanes más mediáticos de la prensa del corazón. El torero ganó mucha repercusión en la crónica social a raíz de su relación con Belén Esteban. Antes de enamorarse de la colaboradora ya era famoso, pero los conflictos que protagonizó con ella le situaron en el centro de la noticia. Hace justo dos años Jesulín dio una exclusiva que marcó un antes y un después: el nacimiento de su último hijo, un bebé llamado Hugo. A partir de ese instante se retiró de la televisión para instalarse en un discreto segundo plano, aunque ahora ha vuelto con más fuerza que nunca.

La situación de Belén Esteban también ha atravesado por muchos momentos. Después de romper con el diestro alcanzó una situación mediática muy favorable y le bautizaron como «princesa del pueblo», pero más adelante le despidieron de Telecinco y perdió mucho poder. Ahora ejerce de tertuliana en un programa llamado ‘Ni que fuéramos’ que está producido por Fabricantes Studio, una productora propiedad de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, íntimos amigos de Belén. La pregunta es: ¿Qué tiene que ver Jesulín en todo esto?

Belén no está dispuesta a tolerar ni un solo atrevimiento. Recientemente ha recordado que María José Campanario escribió una carta en su cuenta de Facebook que desató una gran tormenta. La odontóloga dio a entender una serie de cosas que Esteban podría haber puesto en manos de sus abogados, aunque pensó que lo mejor era hacer caso omiso a las provocaciones para no perjudicar los intereses de su hija Andrea Janeiro. Ahora el clan de Jesulín vuelve a ocupar todos los titulares porque Beatriz Trapote ha hecho un anuncio: «Somos uno más en la familia».

Beatriz Trapote y Víctor Jeneiro adoptan un pájaro

Beatriz Trapote es una de las periodistas más conocidas de la crónica social. Antes de empezar su relación con Víctor Janeiro era reportera en Telecinco y ha trabajado en varios programas de la cadena, incluso fue la concursante estrella de una edición de ‘Supervivientes’. La colaboradora se mudó a Andalucía para empezar una nueva vida junto al torero y allí ha fundado varias empresas que son todo un éxito. Sin embargo, de lo que se siente más orgullosa es de haber podido ser madre. El camino no ha sido fácil y ha querido compartirlo con su ejército de seguidores.

«Os cuento mi historia como MAMÁ FIV. Después de 5 estimulaciones y 9 in vitro, como he conseguido mis tres pequeños embriones que hoy son, mis tres grandes tesoros. Me siento súper orgullosa de mi lucha por la maternidad y seré la mujer más feliz, cuando pueda contarles a mis peques, como papá y mamá movieron cielo y tierra, para crear nuestra familia», escribe en una de sus publicaciones.

Beatriz, cargada de ilusión, ha anunciado en su cuenta de Instagram que ha adoptado a un pájaro para que juegue con sus pequeños. Lo más importante para ella es que los pequeños de la casa estén bien, por eso ya no sale tanto en la tele. Da prioridad a los suyos y después al resto, aunque ha utilizado su influencia para dar visibilidad a la técnica que siguió para ser madre.

«Para todas las mujeres que luchan por su sueño y para esas «mamis» que luchan por su familia. Aquí estoy para lo que necesitéis y os pueda ayudar. Lucha, tesón, y confianza porque SOMOS UNAS GUERRERAS y los sueños «se cumplen». Las grandes batallas siempre están para las más luchadoras, para quien, sino… Clinica de Reproducción».

Los problemas de Jesulín

Dejando a un lado la felicidad de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote, hay que señalar un dato importante. Jesulín de Ubrique no está atravesando un momento fácil porque Belén Esteban está más cabreada que nunca y quiere poner encima de la mesa la verdad sobre María José Campanario. La tertuliana ha explicado que no puede dar respuesta a los ataques que ha recibido por parte de su enemiga porque se lo prometió a Andrea Janeiro. Esa es la clave de todo.

Belén no entiende que Jesulín se haya desentendido de Andreíta, una joven responsable que renunció a la fama cuando cumplió la mayoría de edad. Ha estudiado fuera de España y actualmente está ejerciendo su profesión en Los Ángeles. No quiere saber nada de los medios y lamentablemente apenas tiene contacto con su padre. Eso sí, ella siempre está dispuesta a mantener una conversación y nunca le ha cerrado la puerta a nadie.

Belén Esteban se venga del torero

La colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ asegura que a su hija no le falta de nada insiste en que tampoco echa de menos a Jesulín de Ubrique porque Miguel Marcos ha ocupado su puesto. Miguel es el conductor de ambulancias que enamoró a la colaboradora hace años. Estuvieron un tiempo separados porque salió a la luz que le había sido desleal, pero decidió perdonarle, pasaron por el altar y ahora están mejor que nunca, incluso se llevó a especular con la posibilidad de que tuvieran un hijo en común.

Esteban reconoció que intentó ampliar la familia, aunque no se dieron las circunstancias adecuadas y este plan perdió fuerza. Eso sí, quiere volver a casarse, esta vez por la iglesia.