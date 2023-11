Nicki Nicole, la artista que está dando de qué hablar tras los Grammy visita ‘El Hormiguero’

Pablo Motos vuelve a recibir la visita de Nicki Nicole en ‘El Hormiguero’. La última vez estuvo en el programa para promocionar ‘Alma’, un disco muy especial que cuenta con tres exitosos sencillos: ‘No voy a llorar’, ‘¿Qué le pasa conmigo’ y ‘Dispara’. Esta última canción consiguió ocho millones de reproducciones en YouTube y 10 en Spotify durante sus dos primeras semanas de vida. Nicki Nicole disfruta de un momento pleno que ha quedado reflejado en la gala de los Premios Grammy. Se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la celebración y su trayectoria está dando mucho de qué hablar.

‘El Hormiguero’ ha confirmado la visita de la cantante y el público ha recibido la noticia con los brazos abiertos, pero ¿cómo es Nicki en su faceta más personal. Su verdadero nombre es Nicole Denise Cucco, ha hecho historia gracias a su talento como rapera y lleva desde 2019 en lo más alto del mundo de la música. ‘Wapo traketero’ fue su primer éxito y no tardó en conquistar el corazón del público, por eso su fama no ha dejado de crecer.

Los inicios de Nicki Nicole en el mundo de la música

Nicki Nicole empezó a trabajar como cantante cuando tenía 15 años porque siempre supo que quería ser artista y su familia le animó a dar el paso definitivo. De hecho no decidió apostar por su talento hasta que supo que contaba con la aprobación de su madre, quien le dio el visto bueno y le ayudó a triunfar cuando cumplió la mayoría de edad. Hasta que llegó este momento Nicki tuvo que demostrar que realmente su vida estaba en el mundo de la música, por eso hizo tantos esfuerzos.

La gran oportunidad de la intérprete llegó en 2018, mientras estaba trabajando en un bar. Fue entonces cuando el productor Gozalo Ferreyera escuchó su voz y quedó prendido de su fuerza. Esa misma noche se puso en contacto con ella para empezar a colaborar juntos. Tan optimista como siempre, Nicki Nicole aceptó la propuesta se despidió del miedo y comenzó a luchar por sus sueños. Este sueño le ha llevado hasta ‘El Hormiguero’, donde tendrá oportunidad de explicarse delante de Pablo Motos.

Nicki Nicole es amiga de Aitana

Nicki Nicole ha tenido oportunidad de conocer a artistas de primera categoría, pero sin duda hay una cantante que le ha robado el corazón: Aitana Ocaña. Tuvieron un encuentro junto a la actriz Ester Expósito y la rapera siempre ha dicho que fue una reunión mágica. Tanto es así que ha terminado lanzando una canción junto a Aitana. El tema se llama ‘Formentera’ y fue todo un éxito.

«Fue muy lindo conocerlas. Era algo que quería hacer desde hace tiempo. Lo bueno es que ellas se conocían entre sí e hicimos una salida las tres. Son personas increíbles. Aitana es buenísima y canta precioso», explicó Nicki cuando le preguntaron por sus amigas.

El escándalo de Nicki

La cantante, nacida en Argentina, dio unas declaraciones en ‘El País’ sobre Maradona que sembraron el caos en su tierra natal. «No me interesa el fútbol y no nací en el tiempo de Maradona, así que no soy su fan. Además, me parece controvertido el hecho de que se siga a una persona con ciertos tipos de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no», dijo exactamente. Después de este atrevimiento tuvo muchos problemas que ahora ha dejado atrás gracias a su triunfo en los Premios Grammy