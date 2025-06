El padre de Lamine Yamal estalla: «Voy por la calle y me roban muchas veces por mi enfermedad…»

Mounir Nasraoui, padre del futbolista del Barça Lamine Yamal, ha vuelto a viralizarse tras protagonizar un tenso episodio durante un directo en su cuenta de TikTok en el que ha revelado su enfermedad. En un momento en el que su hijo atraviesa una etapa de éxito tras firmar su renovación con el club azulgrana hasta 2031, Nasraoui se mostró visiblemente afectado al responder a un comentario que consideró ofensivo, revelando por primera vez en público que sufre epilepsia.

El padre de la joven estrella culé estalló contra un usuario al que pidió respeto, confesando que sufre una enfermedad que ha condicionado su vida diaria. «Debes respetar. Si no me conoces, no hables de mí. Yo tengo epilepsia, tengo que tomar cinco pastillas al día. A ver si te doy una pastilla como las mías, a ver cómo estás tú», respondió Nasraoui en directo, dejando entrever la frustración acumulada por los ataques y acusaciones que recibe en redes sociales.

Qué dice Hustle Hard de qué la gente de aprovecha de él porque está enfermo pic.twitter.com/d0PJFetLJc — Tage (@Tagelca) June 3, 2025

«A veces voy por la calle y me han robado muchas veces, entiendes, porque por mi enfermedad se aprovecha la gente», explicó el padre de Lamine Yamal en directo, reconociendo que las consecuencias de su estado de salud no sólo afectan a su bienestar físico, sino que también lo convierten en blanco de personas que buscan aprovecharse de su vulnerabilidad.

Pese a algunas palabras fuera de tono que tuvo que leer y aguantar, el padre de Lamine Yamal no elevó la voz y entró en descalificaciones, recalcando que no busca la polémica. «Yo no voy puesto. Soy un padre epiléptico que lleva sufriendo muchos años. Lo que tenéis que hacer es respetar», explicó Nasraoui, negando las acusaciones de que se encontrase bajo los efectos de ninguna sustancia ilegal, como insinuaron algunos comentarios durante la retransmisión.

En relación a Lamine Yamal, su padre subrayó el compromiso de su hijo tanto con su carrera como con su entorno familiar: «Está ahí en el campo luchando por su familia, por su padre, por su madre, por su hermano, por su hermana, por su abuela…». Nasraoui quiso reforzar el carácter y mentalidad de su hijo, centrado en los suyos y con los pies en la tierra, plenamente consciente del esfuerzo y los sacrificios realizados por su entorno.

Las polémicas del padre de Lamine Yamal

No es la primera vez que Mounir Nasraoui genera controversia en redes sociales. Su actividad como instagramer es intensa y variada, desde compartir recetas hasta lanzar mensajes ambiguos sobre el futuro de su hijo. Hace apenas unos días, coincidiendo con la firma del nuevo contrato de Lamine con el Barcelona, publicó un vídeo celebrando el acuerdo al grito de «¡Visca Barça! ¡Vamos! ¡Visca Barça!». Posteriormente, subió una imagen con su hijo en el Palau Blaugrana acompañada del mensaje «Somos una familia», junto a corazones blaugranas. Esa misma imagen apareció en sus historias de Instagram con un número destacado, «19,3», el cual muchos relacionan con el salario que percibirá el joven tras su renovación.

Además, el historial de dificultades de Nasraoui no termina ahí. En agosto de 2024, fue víctima de un apuñalamiento en Mataró. Cuatro individuos lo atacaron, y tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital Can Ruti de Barcelona con heridas en el abdomen y el tórax.