Captan a chimpancés haciendo esto y deja sin palabras a los científicos: cambia todo lo que sabíamos

Cambia todo lo que sabíamos

Captan a los chimpancés haciendo esto

Tal y como nos explican desde la revista SciTech: «Los científicos que estudian a los chimpancés en el bosque de Budongo de Uganda han descubierto que estos primates no solo tratan sus propias heridas, sino que también cuidan las heridas de otros. Este comportamiento puede ofrecer información sobre cómo los primeros humanos comenzaron a tratar las lesiones y a utilizar prácticas medicinales. Si bien se han observado acciones similares en otras comunidades de chimpancés, la ocurrencia constante de este comportamiento en Budongo sugiere que la atención médica entre los chimpancés puede ser más común y no limitarse a ayudar a familiares cercanos. «Nuestra investigación ayuda a iluminar las raíces evolutivas de la medicina humana y los sistemas de salud», dijo el Dr. Elodie Freymann de la Universidad de Oxford, primera autora del artículo en Frontiers in Ecology and Evolution. «Al documentar cómo los chimpancés identifican y utilizan las plantas medicinales y brindan atención a los demás, obtenemos información sobre los fundamentos cognitivos y sociales de los comportamientos humanos de atención médica».

Siguiendo con la misma explicación: «Los científicos estudiaron dos comunidades de chimpancés en el bosque de Budongo: Sonso y Waibira. Como todos los chimpancés, los individuos de estos grupos son susceptibles a lesiones por peleas, accidentes o trampas hechas por el hombre. En la comunidad de Sonso, se ha observado alrededor del 40% de los chimpancés con lesiones relacionadas con trampas. Los investigadores observaron cada comunidad durante un período de cuatro meses y también revisaron imágenes de vídeo de la base de datos del Great Ape Dictionary, libros de registro a largo plazo con décadas de datos de observación y encuestas de otros científicos que habían presenciado a chimpancés tratando lesiones o enfermedades. Identificaron las plantas utilizadas por los chimpancés para el tratamiento externo, y se descubrió que varias tenían propiedades químicas asociadas con la cicatrización de heridas y el uso medicinal tradicional».

Estos animales se curan entre ellos, algo que quizás pueda sorprendernos, pero es una realidad. Son seres capaces de reconocer determinadas plantas que ayudan a la cicatrización de heridas y lo hacen de tal forma que ha dado lugar a una serie de teorías al respecto.