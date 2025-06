Ni Combarro ni Laxe: el pueblo donde nació el fundador de Estrella Galicia con un lago artificial impresionante

El pueblo donde nació el fundador de Estrella Galicia tiene un increíble lago artificial que debes descubrir. La realidad es que uno de los destinos favoritos de muchos españoles y extranjeros, está en esta comunidad autónoma que dispone de varios pueblos con mucho encanto. Tenemos la suerte de vivir en un país en el que todo puede ser posible. Empezando por una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estos días. Tendremos que empezar a pensar en estos cambios que pueden ser claves para viajar a un lugar impresionante.

No será necesario salir del país para visitar un lugar con un paisaje realmente único. Con más de una sorpresa inesperada que podría acabar siendo la que nos haga reaccionar con ciertas novedades que pueden ser las que nos lleven a visitar la cuna de una de las empresas más deseadas en estos días. Llega una nueva realidad que podría acabar siendo la que nos acompañe en estos próximos días que quizás debemos empezar a tener en consideración, antes que nada. Ni Laxe ni Combarro, te proponemos un pueblo que te enamorará a simple vista.

Tenemos la suerte de tener dónde elegir para ir de vacaciones. Una larga lista de elementos que pueden acabar convirtiéndose en una realidad contra la que debemos empezar a prepararnos. De una forma o de otra, tenemos por delante algunos cambios que serán fundamentales.

Podemos descubrir unos pueblos que son los que acabarán marcando una diferencia importante en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Con ciertas novedades que pueden acabar marcando unas jornadas de descanso y de desconexión en un ambiente único.

Galicia tiene un paisaje espectacular, además de una serie de elementos que se convertirán en una excusa más para lanzarnos a por un punto de nuestro país en el que todo puede ser posible. Ese verde que está por todas partes, las aldeas de cuento de hadas y los detalles que destacan nos acabarán enamorando.

Es importante también su gastronomía, esos platos típicos que reciben del mar y de sus increíbles prados la mejor materia prima posible. Hay pueblos más o menos conocidos de esta comunidad que nos invitan a vivir un poco más de cerca determinados elementos que pueden ser los que nos hagan ver en primera persona un lago artificial que impresiona.

Este es el pueblo del fundador de Estrella Galicia con un lado artificial

Desde el blog de Rías Altas nos dan toda la información necesaria para conocer un poco más este pueblo. Según nos explican: «El municipio de As Pontes se sitúa en el Noroeste de Galicia, concretamente en la comarca del Eume, en la provincia de A Coruña. No obstante, su situación entre comarcas, lo coloca en un envidiable enclave geográfico, entre las comarcas de A Terra Cha, Ferrolterra y Ortegal, sobrepasando incluso el ámbito provincial en cuanto a su zona de influencia de Xermade, ya en Lugo. El Ayuntamiento de As Pontes limita al Norte con Ortigueira y Mañón, al Sur con los de Monfero y Xermade, e al Oeste con A Capela, As Somozas y San Sadurniño, y con Muras al Este. La extensión de este ayuntamiento, de casi 250 kilómetros cuadrados, lo convierte en el más grande de la provincia de A Coruña».

Siguiendo con la misma explicación: «Para llegar a As Pontes, destaca el enlace por autovía (AG-64), que comunica con Ferrol y Vilaba, donde enlaza con la autovía del Cantábrico (A-8), el tramo desde Vilalba hasta la A-6 en Baamonde ya está en servicio, por lo que se puede seguir en autovía hasta la meseta, mientras que en dirección a Asturias se deberá usar la N-634 hasta la entrada en funcionamiento de la autovía (está prevista en 2012). As Pontes tiene salida por vía rápida gratuita al puerto exterior de Ferrol, y está a poco más de veinte kilómetros de la autopista A-6. Muy empleada es también la carretera comarcal AC-141, que comunica con la costa por Cabanas (donde enlaza con la AP-9) y Pontedeume, mientras que la conexión con Ortigueira se hace a través de la AC-101. Se puede llegar carretera utilizando el servicio de autobuses de la empresa Arriva. Las distancias para As Pontes son siempre cortas, y muy cerca quedan los aeropuertos de A Coruña (76 km), y Santiago (120 km), que ofrecen vuelos estatales e internacionales con frecuencias diarias».

Merece la pena realizar un viaje que nos llevará hasta un municipio que puede sorprendernos. Cerca de todo y lejos del ruido de la ciudad, en ese lago artificial podremos relajarnos un poco más y vivir una experiencia que puede sorprendernos. Este pueblo de Galicia es un buen plan para una escapada en cualquier época del año.