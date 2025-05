Ni La Finca ni El Viso: está es la exclusiva zona de Madrid en la que vive Mario Casas

Aunque durante años muchos pensaron que Mario Casas residía en urbanizaciones tan conocidas como La Finca o El Viso, la realidad es que el actor ha preferido establecerse en un rincón mucho más discreto y rodeado de naturaleza. En plena sierra madrileña, alejado del bullicio de la capital pero con excelentes conexiones, el protagonista de películas como No matarás o Palmeras en la nieve ha construido su refugio en una zona que conjuga lujo, tranquilidad y vistas espectaculares: la exclusiva urbanización de Los Peñascales, situada entre Torrelodones y Las Rozas.

Desde su irrupción en la gran pantalla con Fuga de cerebros hasta la consolidación de su carrera con títulos de éxito y un premio Goya en su estantería, Mario Casas ha pasado por todas las fases que atraviesa un actor convertido en ídolo de masas. Aunque su popularidad comenzó con su papel como Hache en Tres metros sobre el cielo, no se quedó anclado en ese perfil juvenil. Con el tiempo, ha mostrado una evolución constante como intérprete, adentrándose en registros más oscuros y comprometidos que le han valido el reconocimiento de la crítica.

En paralelo a su transformación profesional, Mario también ha tomado decisiones personales importantes, como construir un hogar a su medida. Consciente del desgaste emocional que puede suponer una vida pública tan expuesta, el actor apostó por alejarse del centro de Madrid y edificar un espacio donde poder desconectar del ritmo frenético de los rodajes, las entrevistas y la atención mediática.

El refugio madrileño de Mario Casas

El enclave elegido por Mario Casas no ha sido fruto del azar. Los Peñascales es una urbanización que, aunque menos conocida que otras grandes zonas residenciales madrileñas, ha ido ganando prestigio en los últimos años. Con acceso directo a la autovía A-6, se encuentra a solo media hora del centro de la capital, lo que permite mantener una rutina profesional sin renunciar a un entorno natural privilegiado. Las vistas a la sierra de Guadarrama, los frondosos pinares y el aire puro que se respira en la zona son solo algunos de los motivos que la han convertido en destino de referencia para quienes buscan una calidad de vida superior sin renunciar a la cercanía con Madrid.

A diferencia de las típicas urbanizaciones cerradas con vigilancia permanente que se asocian al lujo tradicional, Los Peñascales apuesta por una integración con el paisaje. Las viviendas, en su mayoría unifamiliares, combinan arquitectura moderna con materiales naturales y grandes ventanales que permiten disfrutar del entorno desde cada rincón. La privacidad está garantizada gracias a los extensos jardines que rodean las parcelas, y los servicios comunitarios facilitan una vida cómoda sin necesidad de desplazamientos constantes.

Mario Casas tiene una casa increíble

El actor invirtió una cantidad considerable en la construcción de su vivienda: más de dos millones de euros según estimaciones del sector inmobiliario. La casa, que supera los 200 metros cuadrados construidos, responde al gusto personal de Mario por los espacios despejados y la estética sobria. Con la ayuda de su padre, adquirió un terreno donde pudo levantar un chalet a su medida, rodeado de vegetación y con amplias zonas exteriores diseñadas para el descanso y el disfrute al aire libre.

El inmueble, distribuido en dos plantas, alberga varias habitaciones, zonas de trabajo y un amplio salón pensado para reuniones con amigos y familia. Uno de los aspectos más destacados de la vivienda es su gran piscina de 40 metros cuadrados, situada junto a una terraza equipada con sillones y muebles de madera, donde el actor disfruta de su tiempo libre. En el interior predominan los tonos blancos y negros, combinados con elementos de piedra que aportan calidez y personalidad al conjunto.

Más allá del lujo y el diseño, lo que Mario Casas ha buscado en Los Peñascales es un entorno que le permita conectar consigo mismo. Así lo confesó en una entrevista concedida a la revista Vogue, en la que habló de la necesidad de tener un lugar donde poder desaparecer del ruido: «Hay momentos en los que uno está más estresado, emocionalmente de una manera u otra y en épocas mejores o peores. Pero ahí tengo mi lugar, mi casa fuera de Madrid que me asegura que me puedo ir a pasear solo con mis perras».

La vida privada de Mario Casas

Aunque su nombre suele aparecer en los titulares por su trayectoria profesional o por su vida sentimental, Mario ha sabido manejar los límites de su intimidad. Vivir en Los Peñascales le proporciona el anonimato necesario para llevar una vida normal, sin la presión constante de fotógrafos o curiosos que es habitual en zonas más céntricas o reconocibles de Madrid. No obstante, esto no ha impedido que su secreto salga a la luz: está manteniendo una relación con la influencer Melyssa Pinto, ex participante de La isla de las tentaciones.

A sus 38 años, el actor busca estabilidad y bienestar más allá del reconocimiento público. La casa que construyó junto a su familia es una inversión, pero también un refugio donde aislarse de las noticias que le hacen sentir incómodo.