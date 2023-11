Nadie lo puede creer: Tamara Gorro muestra cómo ha quedado tras su operación de estética

Tamara Gorro se hizo conocida gracias a su participación en ‘Mujeres Hombres y Viceversa’, donde mantuvo una relación sentimental con el colaborador Rafa Mora. De este proyecto ha pasado mucho tiempo y en la actualidad Tamara es una de las creadoras de contenido mejores valoradas del momento. También trabaja como tertuliana en ‘Y ahora Sonsoles’, por eso todo lo que hace se convierte en tendencia y genera un gran interés entre el público. Recientemente ha compartido una publicación para desvelar cuáles han sido los efectos secundarios de la rinoplastia a la que se ha sometido.

Tamara Gorro se siente muy orgullosa del público que le lleva tanto tiempo acompañando. Ha trabajado en varios programas de televisión, ha concursado en realities y ha escrito varios libros. Eso sin contar con su faceta de influencer y empresaria. Todos sus proyectos son un éxito y considera que en parte es gracias al cariño que recibe por parte de la audiencia. Esta es la razón por la que ha sido sincera y han mostrado su rostro al natural después de ponerse en manos de los cirujanos.

Tamara Gorro muestra su nuevo rostro

«Yo quiero que veáis la realidad de mi cara. Nada de enseñar fotos que, al fin y al cabo, se pueden retocar», empieza diciendo Tamara en el último vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram. El objetivo era que sus seguidores comprobasen cómo estaba su rostro después de haberse sometido a una rinoplastia. «Ahora tengo un sombreado maravilloso», bromeaba con su característico sentido del humor. Más adelante ha reconocido que es una operación delicada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamara Gorro (@tamara_gorro)

«No puedo respirar. Tengo la boca super cortada y bueno, pues este es el rostro natural de un proceso de curación», comenta al respecto. Tamara Gorro ha compartido con su «familia virtual» cómo ha sido la experiencia al completo. Antes de entrar al quirófano también publicó un vídeo para que su ejército de seguidores pudiera comprobar las diferencias entre el antes y el después. «Gracias a todo el mundo por los millones y millones de mensajes», dijo cuando comprobó la reacción de sus fans.

El motivo de su operación

Tamara Gorro, haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado, ha explicado que no ha tenido más remedio que someterse a una rinoplastia. ¿El motivo? Tenía el tabique nasal desviado y estaba empezando a tener problemas a la hora de respirar, así que ha decidido ponerse en manos de los mejores profesionales. Como no podía ser de otra forma, ha hecho partícipe a su querido público de todo el proceso. No quiere mostrar únicamente la parte buena de su vida. De hecho, ha sido la primera en hablar de su separación de Ezequiel Garay.

El matrimonio de Tamara está acabado

Igual que ha hecho con su última operación, Tamara Gorro dio un paso adelante para desvelar que se había separado de Ezequiel Garay de forma definitiva. Es el padre de sus hijos y uno de sus grandes amigos, así que seguirá manteniendo contacto con él, pero promete que entre ellos ya no hay nada más. Se han dado cuenta de que serán más felices emprendiendo aventuras diferentes y no quiere que su «familia» virtual tenga dudas al respecto.