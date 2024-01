Muere el actor de ‘Indiana Jones’ Christian Oliver en un accidente de avioneta junto a sus hijas

El actor Christian Oliver, sus dos hijas pequeñas y el piloto han muerto este jueves en un accidente de avioneta, según ha anunciado la Real Fuerza de Policía de San Vicente y las Granadinas, cuando iba a la isla del Caribe de Santa Lucía. Oliver, cuyo verdadero nombre era Christian Klepser, tenía 51 años. Sus hijas, Madita Klepser y Annik Klepser, tenían 12 y 10 años, respectivamente. El piloto Robert Sachs también murió en el accidente.

El aparato era un pequeño avión monomotor propiedad de Sachs, que se estrelló a una milla náutica al oeste de Petit Nevis, una pequeña isla de las Granadinas. La avioneta partió del aeropuerto J.F. Mitchell de Paget Farm, Bequia, una isla de las Granadinas, hacia las 12:11 horas (18:11 horas en España) con destino final Santa Lucía.

Según las autoridades locales, el avión despegó del aeropuerto J.F. Mitchell de Paget Farm hacia el mediodía, con destino a Santa Lucía, como se ha indicado, pero poco después del despegue, la aeronave «experimentó dificultades y cayó en picado al océano».

Los pescadores y buceadores de Paget Farm acudieron en su ayuda, pero no pudieron hacer nada por los ocupantes de la avioneta.

El departamento de Policía local ha señalado que los cuerpos fueron recuperados por buzos locales antes de ser entregados al personal de la Guardia Costera. A continuación fueron trasladados a San Vicente y llevados a la funeraria de Kingstown.

