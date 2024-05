Muere el legendario productor y director de cine independiente, Roger Corman, a los 98 años en su casa del barrio de Santa Mónica en Los Ángeles (California). Conocido por hacer rentables una larga serie de películas de bajo presupuesto, que le hizo ganarse la reputación de rey de la serie B, Corman ayudó a lanzar las carreras de cineastas, escritores y actores en Hollywood. Ayudó a Jack Nicholson y Robert De Niro cuando eran desconocidos, a guionistas como Robert Towne y a directores como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola o Peter Bogdanovich en sus inicios. Adaptó la obra de uno de sus autores favoritos, Edgar Allan Poe. Mientras, destacó por hacer The Wild Angels, una película de moteros con Peter Fonda con 360.000 dólares, que posteriormente recaudó más de 25 millones.

Corman nació en Detroit en Michigan en 1926. Produjo más de 300 películas y dirigió medio centenar de ellas, incluyendo clásicos como Bucket of Blood (Un cubo de sangre) (1959), The Masque of the Red Death (La máscara de la muerte rojo) (1964), The Wild Angels (Los Ángeles del Infierno) (1966), Death Race 2000 (La carrera de la muerte del año 2000) (1975) o Grand Theft Auto (1977), ya tras fundar su compañía New World Pictures.

Menospreciado por los cánones del cine, Corman fue, sin embargo, un padrino más que generoso de incontables talentos, y se convirtió en una figura de culto entre los aficionados al séptimo arte, pese a no contar con los medios de las grandes productoras.

Sin embargo, muchos consideran que el mayor legado de Corman en Hollywood es haber formado a jóvenes talentos y haber proporcionado formación a cineastas noveles que posteriormente se han convertido en los grandes pesos pesados de Hollywood.

Entre la impresionante lista de antiguos alumnos de Corman se encuentran Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich, Martin Scorsese, Ron Howard, Joe Dante, Jonathan Demme, John Sayles y James Cameron.

Como productor y director, Corman dio oportunidades a muchos actores de primera fila al principio de sus carreras, como Jack Nicholson, Charles Bronson, Peter Fonda, Bruce Dern, Diane Ladd, Sally Kirkland, Talia Shire, Robert De Niro y Sylvester Stallone.

«Yo no era nadie, y estoy eternamente agradecido a Roger Corman por haber seguido conmigo, porque no tenía nada más a mi favor», señaló sobre Coman Jack Nicholson en una ocasión, que debutó en el largometraje con The Cry Baby Killer, un thriller policíaco de 1958 producido por Corman.

Martin Scorsese filmó para él Boxcar Bertha (El tren de Berta) (1972), Jack Nicholson debutó en el cine de su mano con The Cry Baby Killer (Grita, asesino) (1958), Robert De Niro le debe uno de sus primeros papeles con Bloody Mama (Mamá sangrienta) (1970) y Francis Ford Coppola hizo con él su ópera prima con Battle Beyond the Sun (Batalla más allá del sol) (1962), entre otros. Gale Ann Hurd, productora de la saga Terminator, ha recordado a Corman como su primer jefe, su «mentor para toda la vida» y su héroe: «Uno de los mejores visionarios en la historia del cine».