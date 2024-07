MrBeast repite como el youtuber con más seguidores del mundo: ¿por qué es imbatible?

Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast, es el mayor youtuber del mundo, con más de 290 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Este estadounidense de 26 años, que nació en Wichita (Kansas), es conocido sobre todo por sus vídeos de grandes acrobacias o desafíos. A cambio, ofrece regalos millonarios a sus fanas.

Sus vídeos son muy populares. Creó un juego de calamares en la vida real antes de que lo hiciera Netflix, que tiene más de 623 millones de visitas en YouTube. Tiene competiciones a gran escala en las que se enfrentan todo tipo de personas y un concurso en el que se encierra a gente durante 100 días a cambio de ganar dinero.

Tiene más suscriptores que T-Series, un canal de música indio con 268 millones de suscriptores que ostentaba el título de mayor número de suscriptores desde al menos 2019.

El año pasado, la revista Forbes nombró a Donaldson -que tiene 57,5 millones de seguidores en Instagram y otros 96,5 millones en TikTok- su Top Creator. Se estima que hizo entre 82 millones de dólares en ganancias de junio de 2022 a junio de 2023.

Feastables is now available in every Woolworths in Australia!! And 10 people that buy Feastables in the next 3 days will win a car/compete in a video I’m filming in Sydney! Can’t wait to meet some of you 🇦🇺 pic.twitter.com/JoGszFoLj0

— MrBeast (@MrBeast) June 23, 2024