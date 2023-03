La monumental liada de Belén Esteban en directo: ¿corre peligro su puesto de trabajo?

La polémica está servida. La nueva directiva de Mediaset ha instaurado unas nuevas normas para recuperar la audiencia que ha perdido en los últimos años, concretamente desde que decidió dar voz al testimonio de Rocío Carrasco. Los colaboradores de ‘Sálvame’ están más limitados que nunca y no pueden nombrar a ciertos personajes, entre los que se encuentran Kiko Rivera. El problema es que Belén Esteban no está a acostumbrada a trabajar bajo presión y quiere seguir sintiéndose libre. Recientemente ha vivido un embarazoso momento que podría pagar bastante caro.

La princesa del pueblo estaba comentando la noticia del momento: la aparición de Luis, un señor que asegura ser hermano de Anabel Pantoja. Belén es íntima amiga de la sevillana y no consiente que nadie ponga en duda un asunto tan serio. En un intento de defenderla ha sacado a la luz lo que le hizo Luis a Kiko Rivera, olvidándose de que no podía nombrar al hijo de Isabel Pantoja. «El hermano de Isa Pi», le ha corregido enseguida Jorge Javier Vázquez. Esteban no se ha dado cuenta y ha insistido: «El hermano de Isa Pi no, Kiko Rivera».

Belén Esteban abandonó el plató de ‘Sálvame’

Belén Esteban ha cambiado de actitud en los últimos años. Ya no se altera tanto e intenta guardar las formas para no perder la razón. El problema es que sigue siendo igual de emocional que siempre, así que cuando hay un tema que le toca de cerca prefiere salir del plató de Sálvame para no tener la tentación de entrar en el juego. Eso es justo lo que ha hecho tras nombrar a Kiko Rivera. Jorge Javier Vázquez ha salido corriendo detrás de ella para no hacer el problema más grande, pero ya era demasiado tarde. La audiencia se había dado cuenta de todo. Ha ocurrido en directo.

La colaboradora no se ha disculpado, de hecho se ha negado a llamar al hijo de Isabel Pantoja como le estaba diciendo Jorge Javier Vázquez. En lugar de usar el apodo ha intentado salir del plató hasta que sus compañeros cambiasen de tema. Para ella era muy importante defender a su amiga Anabel y no sabía hacerlo sin nombrar a Kiko Rivera. Los espectadores han usado las redes sociales para aplaudir su espontaneidad. Los tertulianos de ‘Sálvame’ están bastante limitados, pero Belén quiere seguir siendo libre para no perder su esencia.

La colaboradora ya conoce las nuevas normas

Belén lleva mucho tiempo trabajando en La Fábrica de la Tele y ha asegurado que tiene intención de jubilarse en la citada empresa. La productora de ‘Sálvame’ está encantada con los servicios de la colaboradora, por eso hace pequeñas excepciones. Mediaset ha instaurado nuevas normas y Belén no está de acuerdo, pero a ella le permiten jugar en el límite. Esteban ha asegurado que no va a cambiar su comportamiento y que va a luchar por dar su sincera opinión sobre el tema de momento.

El supuesto despido de Belén

Ha salido publicado que los directores de Mediaset, un grupo capitaneado por Borja Prado, iban a tomar medidas para acabar con ciertas situaciones. Por eso las redes sociales enseguida han especulado con el posible despido de Belén Esteban. La de Paracuellos se ha saltado los códigos impuestos por Borja Prado y después se ha marchado del plató. Todo parece ser una teoría sin fundamento. De momento Esteban no ha pagado ningún precio por nombrar a Kiko Rivera, uno de los vetados de Telecinco.