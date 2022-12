La millonada que Kiko Matamoros ha pagado para frenar un vídeo sexual suyo

Kiko Matamoros acaba de volver de su estancia de varias semanas en Dubai junto a su novia Marta López del Álamo, pero sus «problemas» con su ex mujer no han cesado. El constante enfrentamiento que tiene con Makoke suma un nuevo capítulo a raíz de una confesión de la ex modelo que reveló la gran cantidad de dinero que Kiko Matamoros tuvo que pegar para frenar un vídeo sexual suyo.

Fue en el programa «Fiesta» de Telecinco y mientras se hablaba a la supuesta extorsión al que se está sometiendo Iñigo Onieva, el «ex» de Tamara Falcó, por parte de un grupo de personas que tienen un vídeo con imágenes íntimas suyas y que le piden 100.000 euros, que se destapó que otro famoso habría sufrido algo similar.

Makoke, ex mujer de Kiko Matamoros explicó en el espacio que conduce Emma García que precisamente una de las razones de su divorcio fue a raíz de unos mensajes que le habían enviado al colaborador de «Sálvame» en el que se le pedía dinero a cambio de que no se hicieran públicas unas imágenes suyas de índole sexual.

Según narró Makoke, ella se encontraba con el que por aquel entonces era su marido de compras, cuando algo pasó con sus teléfonos, de modo que los datos del móvil de Matamoros acabaron en el suyo y por este motivo, pudo leer unos correos en los que su marido hablaba con una mujer que le reclamaba 1.000 euros y a cambio no mostraría unas fotos de contenido sexual que ambos se habían intercambiado.

La ex modelo explicó que ella nunca había llegado a ver las fotos, ya que se habían borrado, pero que Matamoros sí que le había confesado haberle pagado a esa mujer los 1.000 euros que reclamaba.

En un principio él lo negó todo, pero después de que Makoke le dijera que sabía lo de los correos, no lo quedó otra que explicarle lo que había pasado. La pareja se había casado en septiembre de 2016 tras más de dos décadas juntos, pero tan sólo dos años después, en septiembre de 2018 anunciaron su divorcio y desde entonces no han dejado de enfrentarse en los platós de sus respectivos programas y mucho más si recordamos que fue el sábado pasado cuando Makoke se sentó en Sábado Deluxe para someterse a un polígrafo, en el que llegó a confesar que no veía bien la relación de su «ex» con su actual novia, lo que ha provocado un tremendo enfado en Matamoros que hoy mismo regresa a «Sálvame».