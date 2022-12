Miguel Herrán: de su adolescencia complicada a ser nominado de nuevo a los Premios Goya

Miguel Herrán saltó a la fama años atrás por tu trabajo como actor y siempre ha reconocido que su adolescencia no fue la más sencilla. No siempre lo ha tenido fácil y aunque ahora es un actor reconocido en el país, él mismo comentaba que no era un buen ejemplo durante sus primeros años de juventud. Descubre aquí más detalles sobre su trayectoria y el momento que cambió su vida.

La complicada adolescencia de Miguel Herrán

Dejó los estudios cuando aún era muy joven y pasaba su tiempo en la calle con sus amigos, sin ganas de hacer nada productivo. No tenía motivaciones y no se preocupaba por lo que esperaba en su futuro. «No era una persona que tuviera sueños ni esperanzas. Era un tío que se hundía en un pozo y hundía con él a todo el que quería» comentaba el actor en una entrevista a Men’s Health España.

Además, también tuvo que hacer frente a un trastorno obsesivo con su propio cuerpo. «He sido obseso. He tenido Vigorexia. Me veía delgado pesando 80 kilos» comentaba el actor en la entrevista. No acababa de sentirse a gusto con su cuerpo y esto empezó a ser una obsesión para el actor.

La vigorexia es un trastorno de comportamiento que sufren personas que acaban obsesionándose con su cuerpo. Es común en hombres jóvenes y los que lo padecen se obsesionan por perfeccionar su figura, fijándose en todos los defectos que quieren modificar. Muchos acaban obsesionados con el ejercicio físico y los gimnasio, así como la alimentación, para poder cumplir los estándares que ellos mismos se imponen por esta condición.

Tuvo que luchar con ese complejo durante un tiempo, pero parece que ahora esas inseguridades han quedado atrás. Lo hemos podido ver en grandes series del país como Élite y La Casa de Papel y parece que está cómodo con su cuerpo como es en el momento. «Es un cuerpo que funciona, que tiene equilibrio y que es elástico. Y sobre todo, es el que me ha tocado. Mi herramienta y mi templo.»

La oportunidad que cambió su vida

Esta adolescencia complicada se redirigió cuando el famoso actor y productor Daniel Guzmán, se cruzó con él por la calle. Le daría un gran oportunidad para darse a conocer en la pequeña pantalla, un primer impulso que ha sabido aprovechar. Según contaba el director, le llamó la atención la mirada «triste» de Miguel Herrán.

Lo vio junto a dos amigos y se interesó en el amigo para que él no se sintiera presionado en el momento. Les contó que había escrito una película autobiográfica llamada A Cambio de Nada y les invitó a presentarse al casting, haciendo la prueba de actor principal de la misma.

“Miguel hizo las tres peores pruebas que yo he visto en un actor en mi vida. A la primera vino sin aprenderse el texto. De la segunda se marchó a la mitad de la prueba. A la tercera no se presentó. Y ahí fue cuando yo dije: ‘Es este’” conseguía el papel protagonista, pero también ganaba una vida, una ilusión, una motivación para segur creciendo.

En 2016, los frutos de la colaboración daban resultado y actor y director conseguían un premio Goya por su trabajo. Miguel no dudó en dedicar su discurso a Daniel Guzmán, que sin saberlo, le había cambiado la vida. «Has conseguido que un chaval sin ilusiones, sin ganas de estudiar y sin nada que le gusta descubra un mundo nuevo, quiera estudiar, quiera trabajar y se agarre a esta vida nueva como si no hubiera otra. Me has dado una vida, Daniel»