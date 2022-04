El emotivo recuerdo que Miguel Herrán ha conseguido recuperar del incendio de su casa

El mes de abril no empezó de la mejor manera para Miguel Herrán. Era el pasado día 8 de abril cuando el actor era testigo del incendio que se estaba desatando en el interior de su casa. Las llamas estaban calcinando todo lo que hallaban a su paso, y el intérprete no tuvo otra opción que compartir con sus seguidores los instantes de sufrimiento por los que estaba pasando en ese momento.

En los stories de Instagram que grabó, Miguel no podía evitar el llanto desconsolado que le producía ver en primera persona como todos los objetos a los que guardaba cariño se quemaban, incluido también prácticamente el mobiliario de su domicilio al completo. No obstante, el malagueño ha conseguido recuperar algunas de sus pertenencias y así se lo ha hecho saber a sus fans, sacando a la luz un recuerdo que ha sobrevivido, en parte, a las llamas. Curiosamente, la pieza en cuestión es nada más y nada menos que un guion de La casa de papel, una de las series de mayor éxito a nivel nacional que lanzó al estrellato a algunos de sus intérpretes protagonistas. En la imagen, aparece concretamente una parte en la que los personajes Nairobi, Berlín, Río y Tokio dialogan entre sí, destacando especialmente el romance que esta última mantenía en la ficción con el atracador al que daba vida Herrán. La conexión entre ambos logró traspasar pantallas, motivo por el que el propio actor ha querido hacer hincapié en ese detalle al dedicar su post a Úrsula Corberó: “Hay amores que sobreviven a todo…”, apuntaba. Una publicación que no ha pasado desapercibida para algunos de sus compañeros de profesión, que han mandado ánimo al protagonista e incluso le han recomendado que lleve a un museo ese guion.

Pero este no sería el único objeto que ha conseguido recuperar del devastador incendio que vivió. A través de las historias de su red social, Miguel quiso hacer gala de su humor pese a estar en una situación difícil a la hora de sacar a la luz una imagen en la que aparecen dos guantes y un casco prácticamente quemados en su totalidad: “Vendo cascos y guantes! Oportunidad! Un solo uso. Nunca circuito”, escribía, mostrando tan solo una pequeña parte de todos los bienes personales a los que ha tenido que decir adiós de manera repentina. Y es que, según las investigaciones, el inesperado incendio tuvo lugar por un fallo eléctrico en un router mientras que el intérprete se encontraba durmiendo, viéndose obligado a salir por la ventana de su habitación en cuanto se percató de lo que estaba sucediendo.

En un intento por quitar hierro al asunto, Miguel Herrán concedió unas declaraciones a ¡Hola! en las que se autoconvencía a sí mismo de la verdadera importancia del problema: “Las pérdidas han sido únicamente materiales… Y como dice un buen amigo mío: problemas del primer mundo…”, indicaba, aclarando así que la tragedia podía haber tenido un final mucho peor, y que mira al futuro con una perspectiva positiva.