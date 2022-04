Miguel Herrán, desolado al mostrar cómo ha quedado su casa tras un devastador incendio

La semana no puede haber acabado de peor manera para Miguel Herrán. Ha sido a primera hora de esta misma mañana cuando el actor ha sido testigo del incendio que se estaba desatando en el interior de su casa, con unas inmensas llamas que estaban calcinando todo lo que se hallaba a su paso. Unos instantes de sufrimiento que el intérprete ha querido compartir con sus fans a través de sus redes sociales.

Por medio de dos vídeos en sus stories de Instagram, el ganador de un premio Goya grababa cómo había quedado cada rincón de su casa por el incendio, sin poder evitar el llanto desconsolado: “No me lo puedo creer, mi casa”, decía el joven. Unos clips de lo más reveladores en los que se veía cómo el protagonista de La casa de papel no podía hacer más que esperar a que las llamas aflojaran su intensidad para ver qué objetos íntimos podía recuperar de un incidente que ha arrasado una parte de su historia más personal.

Tras haber vivido este inesperado incendio, a Miguel ahora no le quedará otra opción que dar comienzo a una reforma desde cero de su casa mientras la compagina con sus proyectos laborales. Probablemente, para que estos trámites se agilicen, contará con el apoyo de una aseguradora que reparará algunas de las estancias de un siniestro que no ha pasado desapercibido en el universo 2.0. Y es que, sabiendo que el éxito del actor ha traspasado fronteras, muchos han sido los seguidores de todos los rincones del planeta que han querido mandar todo su apoyo al intérprete: “Espero que sea una película”, “¿Qué le ha pasado a la casa?” o “Tiene que estar destrozado”, son algunos de los comentarios que se han podido leer en todas las plataformas desde que el malagueño ha sacado a la luz las imágenes de su domicilio.

Pese a que pueda parecer una absoluta pesadilla, lo cierto es que las habitaciones calcinadas que aparecen en los vídeos pertenecen a la vivienda de Miguel, donde hace tan solo unos días mostraba en su perfil de Instagram la sorpresa que había protagonizado para un amigo que no se encontraba en su mejor momento, regalándole una moto por la que ambos se emocionaron y sin llegar a imaginar que tan solo unas horas después, la zona donde festejaban estaría en llamas.

Justo durante el pasado día 7, Herrán compartía con sus más de 14 millones de seguidores en Instagram una instantánea en la que aparecía paseando a su perro. A juzgar por su tranquilidad, podría decirse que el actor estaba viviendo uno de los momentos más plenos de su vida, centrándose en descansar para volver a la rutina y a formar parte de películas que llenarán los cines muy pronto. No obstante, estos planes de relax se habrían truncado de repente con el incendio en su casa como principal detonante. Un durísimo varapalo por el que prácticamente todos los muebles y enseres que formaban parte del hogar del intérprete, han quedado reducidos a cenizas.