Este año, las vacaciones de la familia real en Mallorca están dando muchas sorpresas. La pasada semana, cuando desde el departamento de comunicación de la Casa de S.M. el Rey informaron de que no había actividades previstas para los próximos días se pensaba que la estancia en la isla de los Reyes y sus hijas finalizaría poco después de que don Felipe participara en la entrega de los trofeos de la Copa del Rey de Vela. Por sorpresa, aunque esperado en parte por muchos, tras el final de la ceremonia, la familia real al completo acudía a cenar a uno de los restaurantes de referencia de don Felipe y doña Letizia en la isla. Una velada que incluía también a la Reina Sofía, la Princesa Irene y el matrimonio Fruchaud. Era la primera vez que les veíamos a todos juntos desde que se iniciara la temporada estival y, en realidad, no cabía esperar que fuera a haber más salidas, ya que para entonces, los Reyes ya llevaban una semana en la isla.

Sin embargo, poco después y esta vez de manera totalmente inesperada, don Felipe y doña Letizia salían de nuevo a cenar con sus hijas. Era el martes por la noche, a uno de los restaurantes nuevos de la capital, regentado por Martín Berasategui. Una velada informal que, en teoría, era el broche de oro de la estancia de Sus Majestades en la isla antes de iniciar unos días de descanso en privado, previos al viaje de la Princesa Leonor a Gales, donde a finales de agosto se incorpora a su nueva etapa en el Atlantic College.

A pesar de que se pensaba que la familia real había abandonado la isla a mediados de semana, lo cierto es que no ha sido así, al menos, no del todo. Tal como ha publicado el Diario de Mallorca, el rey Felipe disfrutaba este jueves de una velada informal con algunos de sus amigos de toda la vida. Aunque no hay imágenes que lo confirmen, se sabe que no estuvo acompañado ni por la Reina Letizia ni por la Princesa Leonor ni la Infanta Sofía.

Según apunta el periódico, don Felipe ha apurado al máximo su estancia en Mallorca y aprovechó para relajarse en un chiringuito cercano al Palacio de Marivent, ubicado en la playa de Cala Major. Se trata del Kokomo Surf Café, un establecimiento a poe de playa inspirado en la canción de los 80 de The beach boys. El local está especializado en cócteles y bebidas naturales y cuenta con una amplia carta de platos. Tal como han confirmado algunos testigos, el monarca y sus amigos pasaron prácticamente desapercibidos entre el resto de comensales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kokomo Surf Cafe (@kokomosurfcafe)

No es la primera vez que don Felipe alarga un poco sus vacaciones una vez que la Reina y sus hijas ya se han marchado. De hecho, suele ser habitual que se guarde algunos días en su agenda privada para disfrutar de algunos encuentros con sus amigos de siempre.

Por ahora no se tiene constancia de los planes de la familia real más allá de la fecha de incorporación de la Princesa Leonor a las clases en Gales, de manera que habrá que esperar aún para saber cuándo volverán don Felipe y doña Letizia a la actividad.