El mensaje de Roberto Brasero sobre la lluvia en Nochevieja que deja en vilo a media España

Roberto Brasero deja media España en vilo ante un mensaje o una previsión que advierte de la llegada de lluvia en Nochevieja. Faltan solo dos días para darle la bienvenida al nuevo año 2024, para hacerlo, necesitamos sentir en primera persona esas campanadas que nos invitan a salir de casa con nuestras mejores galas. Si Navidad y Nochevieja son días para estar en familia, todo lo contrario, pasa con esta celebración de fin de año. Toca prepararse para lo peor si seguimos la previsión de Roberto Brasero.

Deja en vilo a media España Roberto Brasero con su previsión

La previsión del tiempo ha hecho que dejemos atrás el anticiclón y empecemos a prepararnos con un tipo de fenómeno común para esta época del año. Llegan las borrascas y la inestabilidad que estarán acompañadas de una serie de elementos que serán los que marcarán un antes y un después.

Tal y como indica este experto: “Tenemos algunos cambios en el tiempo, pero otra cosa es que se vayan a notar mucho. Mañana sí veremos más nubes y en algunas zonas helará menos. Pero las lluvias de momento se quedan en el noroeste peninsular y poco más. El anticiclón que bloquea las borrascas empieza a retirarse, pero los frentes que llegarán de aquí a fin de año van a ser muy débiles”.

El impacto de este anticiclón que nos ha acompañado durante estos días nos ha hecho pensar en unas jornadas de mucha estabilidad. El buen tiempo no se ha librado de un frío intenso que ha provocado heladas en casi todo el país. Ha llegado el momento de buscar un look para esa última fiesta del año que está a la vuelta de la esquina.

El mensaje de Brasero sobre la lluvia en Nochevieja

Este fin de semana la retirada del anticiclón ha empezado a dejar algunas lluvias en determinadas partes del país. En especial por el norte que han visto como aparecían las primeras tormentas. Los mapas del tiempo no dejan ninguna duda al respecto: “En Galicia sí puede llover con ganas esta próxima madrugada y luego ya irá quedando menos, y también sería conveniente sacar el paraguas en Asturias y mitad norte de Castilla y León. Parece que las lluvias no pasarán de ahí. Las temperaturas diurnas mañana van a ser parecidas a las de hoy incluso subirán por el oeste al no tener ya tantas nieblas, pero frío seguirá haciendo, e incluso durante el día en muchas ciudades puede parecer que hace más frío al tener menos sol y algo más de viento.”

Estos días pueden llegar a darnos más de un susto:” Y es que en esta recta final del año todavía tendremos frentes que irán pasando por la penínsular pero ya queda lejos la posibilidad de esa entrada de aire polar que aparecía en el pronóstico a principios de semana. El frente de mañana jueves seguirá avanzando el viernes a la vez que se desinflará y podríamos tener lluvias ese día en el Cantábrico y la meseta Norte pero parece que muy débiles, mientas que en el resto si acaso nubes, pero precipitaciones no se esperan. Y menos aún el sábado, que es cuando ya el frente se retira pro completo y volvemos a este tiempo de sol y nieblas con temperaturas de nuevo muy frías en la mitad norte y en ascenso en el sur y el este donde predominará el sol. Y también tendremos sol en muchas zonas de España el domingo día de Nochevieja aunque todavía puede dar tiempo que ese día llegue otro frente antes de acabe el año.” De momento no se ven lluvias importantes para Nochevieja, aunque hay que estar muy atentos al tiempo que llega en este 2024.