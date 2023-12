Melody finalmente se pronuncia sobre el padre de su futuro hijo

Melodía Ruiz Gutiérrez, artísticamente conocida como Melody, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de esta Navidad a raíz de su embarazo. La cantante tiene 33 años y se ha esforzado al máximo por mantener su vida privada al margen de los focos. Su brillante trayectoria profesional le ha situado en el centro de la polémica en una infinidad de ocasiones, pero ella ha logrado distanciarse del conflicto y se saben pocas cosas sobre su esfera personal. En una entrevista reciente ha hablado por primera vez de su pareja, padre del hijo que está esperando.

Melody no está dispuesta a saltarse sus propias normas y se ha negado a desvelar la identidad de su compañero sentimental. Lo que sí ha hecho ha sido confirmar que no será madre soltera. Insiste en que atraviesa una etapa perfecta que compartirá con sus seres queridos y también dará algunos datos a través de sus redes sociales. El problema es que no se siente cómoda haciendo públicos algunos detalles que también afectan al padre de su bebé, de ahí que prefiera mantener las distancias.

Melody habla del padre de su hijo por primera vez

Es la primera vez que Melody ha hablado del padre de su hijo abiertamente, aunque no ha desvelado su nombre. Lo ha hecho durante una entrevista con Emma García en ‘Fiesta’, un programa que ya ha recibido a otros artistas importantes. «Tengo mi pareja», ha empezado diciendo la cantante para aclarar que no vivirá la maternidad en solitario. Después ha recalcado que ambos están muy orgullosos y felices por el gran cambio que vivirán dentro de unos meses. «Estamos los dos loquitos, estamos derretidos».

La artista recuerda que ella tiene una profesión pública, pero su compañero sentimental ha decidido emprender una aventura completamente distinta, por eso quiere protegerle. «Sí que es verdad que no soy una persona de contar mucho, pero no por nada, sino porque salgo al espectáculo para cantar y bailar y en la vida personal me gusta cuidarme mucho. Yo he elegido cantar, pero mi pareja no. Yo tengo que respetar eso, hay personas a las que les gusta y a otros que no», explica en Telecinco.

Melody reivindica su generosidad

A pesar de que muchos le han señalado por ser muy reservada, la cantante piensa que ha sido muy generosa con su público. Recuerda que en ningún momento ha escondido su embarazo, de hecho fue la primera en dar un paso adelante para hacerlo público. «Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros. Ha sido un año lleno de muchas alegrías y ésta la que más», escribió en Instagram para anunciar la noticia.

El embarazo está siendo tranquilo

Melody está esperando un niño y asegura que su embarazo se está desarrollando en la más estricta normalidad. Afortunadamente no ha tenido ningún susto, a pesar de que ha despejado mucho su agenda para centrarse en ella y en la familia que está a punto de formar. Las redes sociales están siguiendo todas las novedades con mucho entusiasmo porque la intérprete lleva años siendo un rostro querido y respetado. Tanto es así que ella marca los límites y ningún paparazzi ha cruzado las puertas de su intimidad.