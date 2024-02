Mayka Rivera se abre y cuenta la terrible experiencia que vivió con su exnovio

‘La Isla de las Tentaciones’ es una oportunidad perfecta para que muchos jóvenes alcancen la fama y empiecen a trabajar en la pequeña pantalla. De un tiempo a esta parte se está hablando mucho de Mayka Rivera, quien actualmente está concursando en ‘GH Dúo’ y ha conseguido llegar a la final. Tiene muchas posibilidades de llevarse el premio y los directores del programa le han ofrecido a hacer su famosa «curva de la vida» para intentar que la audiencia empatice todavía más con ella. Esta sección consiste en hacer un breve repaso de los momentos que más han marcado su vida y Mayka fue completamente sincera.

La concursante aseguró que ha vivido momentos realmente tormentosos por culpa de uno de sus exnovios. Ha asegurado que esta persona tenía fuertes problemas con las adicciones y supuestamente le obligó a hacer cosas que ella no quería. «Estaba muy metido en el tema de las drogas, me llegó a robar cosas de mi casa para su adicción y me vino un problema de baja autoestima muy serio», a declarado visiblemente emocionada. Cuando salió de ‘La Isla de las Tentaciones’ se dio cuenta de que tenía un ejército de seguidores que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para beneficiarla y esto le animó a participar en ‘Gran Hermano’.

La estancia de Mayka en la famosa casa de Guadalix de la Sierra le ha ayudado a mostrar su faceta más desconocida. Antes de empezar el juego ya era toda una influencer, pero todavía había mucha gente que desconocía sus intenciones. Lo único que quiere es continuar caminando. Mira al futuro con optimismo y no quiere meterse con nadie, sobre todo porque a ella le han hecho mucho daño en el pasado. Ese es el discurso que ha desarrollado desde que puso un pie en ‘Gran Hermano Dúo’. Lo cierto es que tenía mucha competencia, pero poco a poco ha ido eliminando a sus compañeros y ahora tiene muchas posibilidades de hacerse con el maletín final.

La sinceridad de Mayka Rivera en ‘GH Dúo’

Mayka Rivera ha abierto su corazón. Nunca antes había sido tan sincera. Según ha contado, no solo sufrió por su pareja, también lo pasó muy mal con una de sus amigas. Supuestamente era su gran apoyo, pero de un momento a otro le dio al espalda. «Lo que más me dolió de todo es que utilizaron mis fotos privadas para hacerme daño. Me sentí sola». Mayka siente que mucha gente se ha aprovechado de ella y de sus buenas intenciones y ahora ha llegado su momento, de ahí que esté compartiendo con el público algunos aspectos de su vida que nadie conocía, ni siquiera sus más allegados.

La modelo es bastante reservada. No quiere preocupar a su familia y por eso no contó el infierno que estaba viviendo con su ex. También se guardó el secreto de su presunta amiga y no explicó lo que había pasado entre ellas. El público se ha dado cuenta de que detrás de su imagen hay una persona sensible y comprometida, por eso hay tanta gente que le apoya y que está dispuesta a votar para convertirla en ganadora de la segunda edición de ‘GH Dúo’.

Su polémico paso por ‘La Isla de las Tentaciones’

‘La Isla de las Tentaciones’ marcó un antes y un después en la vida de la joven, quien cometió el error de serle infiel a su novio Pablo Moya. El público le atacó, le señaló y le acusó de tener un comportamiento irregular. Todo esto generó una situación muy tensa que le provocó secuelas que todavía le siguen provocando dolor. Esa es la razón por la que no quiere hablar de este conflicto en público, pero ha hecho una excepción en el concurso presentado por Ion Aramendi para que la audiencia entienda su punto de vista. «Tenía mucho sentimiento de culpa, la gente me atacaba muchísimo», ha explicado Mayka bajo la atenta mirada del comunicador.

Mayka Rivera se gana a Ion Aramendi

La sinceridad de Mayka le ha acercado todavía más al premio final y ha conseguido que mucha gente haya descubierto su verdadera filosofía de vida. La joven insiste en que nunca le ha querido hacer daño a nadie y promete que su intención está muy lejos de permanecer en los medios de comunicación a cualquier precio. La infidelidad que cometió en ‘La isla de las tentaciones’ hizo que los espectadores se quedasen con una imagen equivocada de ella y ahora ha aprovechado su momento para explicar cómo es cuando se apagan las cámaras.

Ion Aramendi le ha mostrado su apoyo públicamente. El presentador ha conseguido que la concursante se sincere como nunca y le ha felicitado por el valor que ha tenido al contar su historia. «Has sido muy valiente en compartir tu historia con nosotros», le ha dicho después de escuchar todos los problemas que tuvo con su ex. Detrás de Mayka hay una mujer valiente y luchadora, pero ¿qué ha tenido que hacer para llegar a este punto? ‘GH Dúo’ está sacándolo todo a la luz.