Marta Peñate comparte su diagnóstico en medio de la incertidumbre: no sabe si podrá tener hijos

Marta Peñate es uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla y también ocupa un papel fundamental en las redes sociales. Recientemente ha dado un paso al frente, ha compartido su diagnóstico y ha explicado que de momento no puede tener hijos porque padece el denominado «útero bicorne», una enfermedad congénita que le está dando muchos problemas. La antigua concursante de ‘Gran Hermano 16’ mantiene una relación sentimental estable con el modelo italiano Tony Spina y está deseando formar una familia a su lado, pero la vida no se lo está poniendo nada fácil.

Tony también tiene su hueco en los platós de Telecinco. Ha participado en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, en ‘Supervivientes’ y en ‘GH VIP’, donde conoció a Makoke. Empezó una relación sentimental con ella que no llegó a buen puerto, pero en la actualidad continúan siendo grandes amigos. En estos momentos está muy enamorado de Marta, tanto que ha decidido ser padre a su lado. El inconveniente es que la joven está luchando contra unos problemas de fertilidad y todavía no sabe si podrá tener descendencia. Mientras tanto, ha decidido compartir sus vivencias con sus seguidores.

«Por favor, mandadme energía positiva, deseadme suerte, ojalá lo consiga», ha contado muy emocionada. Su diagnóstico está claro y los especialistas están intentando hacer todo lo posible, así que el próximo 26 de febrero sabrá si tiene posibilidades de quedarse embarazada. Sus fans no han tardado en ponerse en contacto con ella para desearle lo mejor, por eso su cuenta de Instagram se ha llenado de comentarios como «te mereces lo mejor» o «te mando mucho ánimo».

Tony Spina está al lado de Marta Peñate

Tony Spina recibió muchas críticas en un primer momento porque una parte del público no confío en su amor por Marta Peñate. La joven había participado en el programa ‘La isla de las tentaciones’ y estaba en un momento de máxima popularidad, por eso algunos espectadores pensaron en que el italiano únicamente quería aprovecharse de su fama. El paso del tiempo ha demostrado que estas críticas no tenían ningún sentido. En la actualidad forman una pareja consolidada y están dispuestos a hacer todo lo posible para ser padres.

El embarazo de Marta Peñate está dando mucho de qué hablar porque desde el primer momento ha compartido su conflicto. Se puso en manos de especialistas para intentar solventar su problema, aunque la situación es más compleja de lo que parece. Ya ha hecho varios intentos y de momento ninguno ha llegado a buen puerto, aunque no ha perdido la esperanza y cuenta con el apoyo de Tony Spina.

«En su momento hice público que a causa del virus del papiloma me tuvieron que quitar un trocito del cuello del útero», explicó Peñate cuando su audiencia le preguntó por el problema exacto que padecía. «Con 32 años me descubrieron que tenía otro cuello del útero (cosa que nunca me habían dicho) y que ese cuello tenía el virus y células anormales», desveló con total naturalidad.

La complicada situación de Marta Peñate

Marta Peñate se siente muy orgullosa del cariño que está recibiendo por parte de Tony Spina, lo que demuestra que este problema no ha afectado a la pareja. La joven es periodista y tiene claro que lo mejor es contar la verdad, por eso emitió un pequeño comunicado en sus redes sociales para que nadie tuviera ninguna duda y para que todo el mundo supiera lo que estaba atravesando. «Tengo un seguimiento nefrológico y tengo que ir al médico. Como me van a hormonar y voy a tener un montón de medicamentos encima, pues para ver si hay una contraindicación para el riñón con que yo me hormone y tenga todo el proceso que tengo que hace».

Marta está haciendo todo lo posible para cumplir su sueño de ser madre, pero lo cierto es que la vida no se lo está poniendo nada fácil. Cada vez tiene que luchar contra más inconvenientes y todavía no sabe a ciencia cierta si podrá tener hijos. «Ahora tengo en las trompas de falopio un líquido, llamado hidrosálpinx. Esto hace que mis trompas de falopio estén obstruidas con este líquido», ha declarado en una de sus últimas intervenciones públicas.

Peñate ha anunciado que a finales de febrero recibirá la noticia definitiva. Está muy nerviosa y ha querido compartir con los suyos los sentimientos que está experimentando. Por suerte cuenta con el el respaldo de Tony, quien tampoco está viviendo un momento sencillo. El italiano disfrutaba de un vínculo muy especial con su progenitor y recientemente ha tenido que despedirse de él. Después de una larga enfermedad el padre de Spina falleció a los 62 años. Inevitablemente esta situación terminó repercutiendo en el estado de ánimo de Marta, algo que no benefició al proceso que estaba llevando a cabo para quedarse en estado.