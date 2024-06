Mario Picazo nos da la fecha clave que no le va a gustar a todo el mundo: «No podemos descartar…»

La fecha clave que no le va a gustar a todo el mundo, la da Mario Picazo, esta semana volveremos a sacar el paraguas. Este mes de junio no quiere dar su brazo a torcer y no ha dudado en empezar a pensar en todo lo que nos está esperando, un cambio que puede ser enorme.

De las altas temperaturas de días pasados, hemos llegado a una situación de inestabilidad que puede ser histórica. Habrá llegado el momento de pensar claramente en lo que nos está esperando, Mario Picazo no tiene dudas de lo que llega esta semana.

La fecha clave que debes anotar

Esta semana, que será más corta en algunos puntos del país, empezará con nuevas lluvias a la vista. Hemos tenido algunos días de estabilidad que nos han permitido empezar a pensar en que las cosas estaban cambiando. Parecía que recibíamos la llegada de un verano que estaba de camino a ser uno de los más calurosos.

Pero Mario Picazo ya advierte desde sus redes sociales que estamos ante un cambio que podría dejar de nuevo a media España bajo la amenaza de lluvias y de más frío del que desearíamos. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que llega a gran velocidad hasta nuestro día a día.

Despediremos el mes de junio y lo haremos con la mirada puesta a un importante cambio que nos alejará de lo que está por llegar y de lo que puede acabar siendo posible. En esencia estaremos ante un cambio de ciclo que llegará con más fuerza de lo que nos imaginamos. No debemos bajar la guardia.

El cambio entre las estaciones está siendo notable, por lo que queremos empezar a visualizar este sol y playa que parece que se nos resiste. Habrá llegado el momento de cambiar un poco de aires y de empezar a visualizar una situación que puede llevarnos a volver a la primavera.

Los mapas del tiempo revelan que vamos a tener la presencia de una DANA que puede volver a dejarnos más y más lluvias. Después de unos días de sequía parece que será bienvenida esta lluvia que cae en verano, aunque quizás no en todas partes y de la mano de todas las personas. Toma nota de una previsión que pone los pelos de punta.

La previsión del tiempo de Mario Picazo no va a gustar a todo el mundo

Desde el canal de El Tiempo, Mario Picazo no duda en mostrar una previsión que no va a gustar a todo el mundo. Pone realmente en riesgo algunos puntos del país que están bajo la amenaza de unas lluvias y un descenso de la temperatura que acabará siendo notable en gran parte del territorio.

La previsión de este experto no deja lugar a dudas: «Aunque la semana arranca dominada por las altas presiones, no tardaremos en notar cambios con la llegada de una DANA a España que entrará por el suroeste de la península. Esta zona de inestabilidad se va a encargar de generar tormentas que localmente puede ser intensas, de repartir más lluvia en muchas zonas de la península y provocar un descenso térmico que dejará las temperaturas en muchas zonas por debajo de la media habitual para esta recta final del mes de junio».

Las lluvias esta semana serán casi generalizadas: «Dado que el embolsamiento de aire frío llega por el oeste de la península, las precipitaciones irán avanzando desde el oeste ya el martes hacia el norte y este a lo largo de la semana. Las más copiosas se podrían registrar entre el norte y zonas del interior de la península, aunque dependerá de la trayectoria exacta que siga la DANA estos próximos días. En algunos casos las precipitaciones pueden ser intensas de manera local y acompañadas de granizo y aparato eléctrico. Para la recta final de la semana se espera que vayan remitiendo a medida que el aire frío se vaya retirando de sur a norte, aunque aún se esperan precipitaciones principalmente en zonas de la mitad norte peninsular».

El calor seguirá siendo uno de los protagonistas: «En el apartado de temperaturas vamos a notar cambios importantes pasado el ecuador de la semana. Los primeros días veremos máximas superando los 30ºC en bastantes capitales, con algunas del sur oscilando entre los 35ºC y los casi 40ºC. A ese calor veraniego habrá que sumar las noches tropicales en muchas ciudades donde el mercurio no bajará de los 20ºC». Eso si, viviremos un marcado descenso de las temperaturas a medida que avance la semana: «Los cambios los iremos notando sobre todo entre el miércoles y el jueves, con temperaturas que en algunas ciudades pueden llegar a bajar cerca de 10ºC. Serán valores anómalamente fríos que se quedarán bien por debajo de la media para esas fechas de finales de junio. Además, con el ambiente lluvioso y tormentoso de esos días, la sensación de fresco será incluso mayor».