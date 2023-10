Manu Tenorio en ‘Pasapalabra’: así es su vida desde su paso por ‘Operación Triunfo’

‘Operación Triunfo’ fue el escaparate perfecto para muchos artistas oportunidad que aprovecharon la oportunidad para mostrar su talento al gran público. El programa fue todo un éxito y los concursantes se convirtieron en estrellas de un momento a otro, por eso el impacto fue tan fuerte. Manu Tenorio es uno de los participantes que sufrió este fenómeno. Ahora está en boca de todos gracias a ‘Pasapalabra’, pues los compañeros de Roberto Leal le han invitado a colaborar en el formato.

Manu Tenorio se hizo conocido en 2001 y nunca ha desaparecido de los medios, pero es cierto que ha tenido épocas de menos repercusión. Actualmente atraviesa un periodo tranquilo que se caracteriza por el amor del público. El cantante nunca ha dejado de recibir el apoyo de sus fans, aunque lo más importante para él es su familia. Comparte su vida con Silvia Casas, una periodista y modelo que le robó el corazón. Se casaron en 2008 en el Monasterio de El Escorial y la boda reunió a muchas celebridades.

El gran amor de Manu Tenorio

A pesar de que Manu Tenorio está muy agradecido por el amor que recibe de sus fans, siempre ha dejado claro que su vida está marcada por la presencia de Silvia. Es cierto que el artista no suele hablar de cuestiones íntimas, pero cada vez tiene más confianza con la audiencia y por eso sabemos tantos detalles sobre su intimidad.

En una ocasión respondió a preguntas relacionadas con Silvia Casas y sus respuestas fueron contundentes. «Es una mujer de la que yo aprendo mucho. Para empezar, la admiro mucho porque yo creo que gran parte del amor y de la base del amor está en admirar mucho a la persona que tienes al lado. Silvia es una mujer muy comprometida con nuestro proyecto de vida en común». Con estas declaraciones recalcó su amor por la comunicadora.

Sus problemas personales

Si algo ha caracterizado a Manu Tenorio durante todo este tiempo es la sinceridad, por eso reconoció que su matrimonio tampoco era perfecto. Asume que ha tenido discusiones con su mujer, sobre todo por asuntos relacionados con la presión que le genera su trabajo.

«Los artistas somos muy pesados, muy intensitos, siempre estamos en un tobogán emocional. A veces estamos exultantes, y hay veces que no se nos ve y estamos por debajo de nuestra posibilidades, muy ensimismados en nuestras cosas. La verdad que alguna vez incluso acabo muy agotado de mí mismo», declaró en ‘El Español’.

Su hijo Pedro es su gran devoción

Manu Tenorio abrazó a su hijo Pedro por primera vez en 2013. Desde el primer momento se dio cuenta de que era una persona muy especial, por eso disfrutan de un vínculo tan estrecho. En el medio citado anteriormente también habló de él. «Me aporta mucha alegría de vivir y muchísima energía. Este hombre me despierta muchísimo y, cuando estoy perdido y ensimismado en mis cosas, me saca de un plumazo fuera de mis cosas. Se agradece muchísimo que lo saquen a uno de su maremagnum. Es un figura».