Así es Pablo Carbonell, el nuevo invitado de ‘Pasapalabra’

Una de las características de ‘Pasapalabra’ es que nunca deja de innovar. Roberto Leal ha alcanzado el éxito y gracias al concurso se ha convertido en uno de los presentadores más cotizados de la pequeña pantalla. Es cierto que en TVE cosechó una reputación excelente, pero su paso por Antena 3 ha consolidado todavía más su buena fama. En parte es gracias a los invitados que acuden a su concurso. El último confirmado es Pablo Carbonell y estamos en disposición de afirmar que tiene una vida muy interesante.

No es la primera vez que el artista visita el plató de ‘Pasapalabra’. Estuvo el pasado mes de marzo acompañando a Esther Arroyo, a Patricia Cerezo y a Pepe Begines. Sin embargo, esta ocasión es muy especial y los espectadores lo quieren saber todo sobre él. Lo primero que hay que tener en cuenta es el esfuerzo que ha hecho el equipo de Roberto Leal para conseguir que Pablo colabore con ellos. Su apretada agenda laboral no le da demasiado margen de maniobra, pero ha hecho un hueco para pasar unas horas en Antena 3.

La fama de Pablo Carbonell

Nació en 1962 y alcanzó la fama en los años 80. Su dilatada trayectoria le ha permitido probar suerte en muchos sectores y en todos ha tenido la misma repercusión. Todo lo que toca lo convierte en un éxito porque se esfuerza al máximo por conectar con la audiencia. De esta forma, ha trabajado como actor, humorista, director, cantante e incluso reportero de televisión. Pero, ¿cómo logró entrar en el mundo del espectáculo? Lo cierto es que hubo un suceso que marcó un antes y un después.

Pablo participó en ‘La bola de cristal’, donde tuvo la oportunidad de demostrar que había nacido para entretener al público. «Gracias a ‘La bola de Cristal’ me duchaba una vez a la semana. Yo vivía en una pensión muy cerda, donde la ducha era compartida con un montón de gente tirando a oscura que vivía en ese sitio. Y yo no la usaba. Cuando iba a los Estudios Roma donde grabábamos el programa, tenía ducha en el camerino y ahí aprovechaba», declaró en una entrevista para ‘El Mundo’.

Su confesión más impactante

Muchos espectadores recuerdan a Pablo Carbonell por sus colaboraciones con ‘Caiga quien caiga’. La audiencia cada vez quiere saber más cosas de él, por eso acudió como invitado a ‘Espejo Público’. En este espacio hizo una confesión que todavía sigue dando mucho de que hablar. «Yo he sido un drogradicto, me he puesto de todo. Yo me he salvado porque mi trabajo lo hago limpio. Si yo mi trabajo no lo hiciera limpio no estaría aquí sentado, lo hago antes o después. Ahora hace tiempo que no me drogo», declaró ante el torero Francisco Rivera.

Así es la familia de Pablo Carbonell: Tiene dos hijas

Su vida privada se desarrolla en la más estricta intimidad, pero hay muchos detalles que han salido a la luz gracias a su sinceridad. Tiene dos hijas con María Arellano llamadas Carlota y Mafalda. A una de ellas le diagnosticaron diagnosticaron artrogriposis múltiple congénita y el artista decidió dar un paso adelante para dar visibilidad a la enfermedad.