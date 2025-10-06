CORTE DE LUZ EN MADRID

Madrid se prepara para nuevos cortes de luz y así te va a afectar: las zonas señaladas y los días

La Comunidad de Madrid sufrirá interrupciones programadas en el suministro eléctrico en 34 municipios, incluida la capital

Madrid cortes de luz
Madrid se prepara para nuevos cortes de luz programados entre el 4 y el 10 de octubre de 2025, como parte de las labores de mantenimiento y mejora de la red eléctrica realizadas por Iberdrola a través de su filial i-DE. Estos cortes afectarán a 34 municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, con interrupciones que oscilarán entre 30 minutos y 3 horas, en su mayoría durante la madrugada para minimizar las molestias.

Municipios afectados

Los cortes de luz programados se producirán en los siguientes municipios de la Comunidad de Madrid:

  • Madrid
  • Alcalá de Henares
  • Alcorcón
  • Arroyomolinos
  • Boadilla del Monte
  • Buitrago del Lozoya
  • Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes)
  • Collado Villalba
  • Colmenar Viejo
  • Fuenlabrada
  • Galapagar
  • Garganta de los Montes
  • Getafe
  • Griñón
  • Humera-Pozuelo de Alarcón
  • Fresno de Torote
  • Leganés
  • Majadahonda
  • Móstoles
  • Navalcarnero
  • Paracuellos de Jarama
  • Pelayos de la Presa
  • Pinto
  • Robledo de Chavela
  • San Martín de Valdeiglesias
  • San Sebastián de los Reyes
  • Santa María de la Alameda
  • Torrejón de Ardoz
  • Torrelodones
  • Valdemorillo
  • Villaviciosa de Odón

Zonas específicas afectadas

En Madrid capital, se han programado cortes en diversas calles, con interrupciones que se producirán principalmente durante la madrugada para minimizar las molestias a los residentes. Por ejemplo, en Torrelodones, el 9 de octubre se realizarán cortes en las calles Ciencias, Federico del Cerro y Letras, afectando a portales específicos en cada vía.

En Alcorcón, se han programado cortes en la calle Río Tajo el 9 de octubre, con interrupciones en diferentes tramos a lo largo del día.

Recomendaciones para los usuarios

  • Verificar si tu zona está afectada: Consulta la página oficial de i-DE para obtener información detallada sobre los cortes programados en tu área.
  • Prepararse para la interrupción: Aunque los cortes suelen ser breves, es recomendable desconectar electrodomésticos sensibles y evitar el uso de aparatos eléctricos durante los horarios indicados.
  • Estar informado: i-DE suele notificar los cortes con al menos 24 horas de antelación mediante carteles en los portales afectados o notificaciones electrónicas a los clientes.
  • Estos cortes son necesarios para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones. Aunque pueden causar inconvenientes temporales, son fundamentales para mantener una red eléctrica eficiente y segura.
  • Para obtener información más detallada sobre los cortes programados en tu municipio o calle específica, te recomiendo visitar el sitio web de i-DE o contactar directamente con su servicio de atención al cliente.

