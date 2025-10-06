Madrid se prepara para nuevos cortes de luz y así te va a afectar: las zonas señaladas y los días
La Comunidad de Madrid sufrirá interrupciones programadas en el suministro eléctrico en 34 municipios, incluida la capital
Madrid se prepara para nuevos cortes de luz programados entre el 4 y el 10 de octubre de 2025, como parte de las labores de mantenimiento y mejora de la red eléctrica realizadas por Iberdrola a través de su filial i-DE. Estos cortes afectarán a 34 municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, con interrupciones que oscilarán entre 30 minutos y 3 horas, en su mayoría durante la madrugada para minimizar las molestias.
Municipios afectados
Los cortes de luz programados se producirán en los siguientes municipios de la Comunidad de Madrid:
- Madrid
- Alcalá de Henares
- Alcorcón
- Arroyomolinos
- Boadilla del Monte
- Buitrago del Lozoya
- Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes)
- Collado Villalba
- Colmenar Viejo
- Fuenlabrada
- Galapagar
- Garganta de los Montes
- Getafe
- Griñón
- Humera-Pozuelo de Alarcón
- Fresno de Torote
- Leganés
- Majadahonda
- Móstoles
- Navalcarnero
- Paracuellos de Jarama
- Pelayos de la Presa
- Pinto
- Robledo de Chavela
- San Martín de Valdeiglesias
- San Sebastián de los Reyes
- Santa María de la Alameda
- Torrejón de Ardoz
- Torrelodones
- Valdemorillo
- Villaviciosa de Odón
Zonas específicas afectadas
En Madrid capital, se han programado cortes en diversas calles, con interrupciones que se producirán principalmente durante la madrugada para minimizar las molestias a los residentes. Por ejemplo, en Torrelodones, el 9 de octubre se realizarán cortes en las calles Ciencias, Federico del Cerro y Letras, afectando a portales específicos en cada vía.
En Alcorcón, se han programado cortes en la calle Río Tajo el 9 de octubre, con interrupciones en diferentes tramos a lo largo del día.
Recomendaciones para los usuarios
- Verificar si tu zona está afectada: Consulta la página oficial de i-DE para obtener información detallada sobre los cortes programados en tu área.
- Prepararse para la interrupción: Aunque los cortes suelen ser breves, es recomendable desconectar electrodomésticos sensibles y evitar el uso de aparatos eléctricos durante los horarios indicados.
- Estar informado: i-DE suele notificar los cortes con al menos 24 horas de antelación mediante carteles en los portales afectados o notificaciones electrónicas a los clientes.
- Estos cortes son necesarios para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones. Aunque pueden causar inconvenientes temporales, son fundamentales para mantener una red eléctrica eficiente y segura.
- Para obtener información más detallada sobre los cortes programados en tu municipio o calle específica, te recomiendo visitar el sitio web de i-DE o contactar directamente con su servicio de atención al cliente.
Temas:
- Luz