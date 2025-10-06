Madrid se prepara para nuevos cortes de luz y así te va a afectar: las zonas señaladas y los días

Madrid se prepara para nuevos cortes de luz programados entre el 4 y el 10 de octubre de 2025, como parte de las labores de mantenimiento y mejora de la red eléctrica realizadas por Iberdrola a través de su filial i-DE. Estos cortes afectarán a 34 municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, con interrupciones que oscilarán entre 30 minutos y 3 horas, en su mayoría durante la madrugada para minimizar las molestias.

Municipios afectados

Los cortes de luz programados se producirán en los siguientes municipios de la Comunidad de Madrid:

Madrid

Alcalá de Henares

Alcorcón

Arroyomolinos

Boadilla del Monte

Buitrago del Lozoya

Ciudalcampo (San Sebastián de los Reyes)

Collado Villalba

Colmenar Viejo

Fuenlabrada

Galapagar

Garganta de los Montes

Getafe

Griñón

Humera-Pozuelo de Alarcón

Fresno de Torote

Leganés

Majadahonda

Móstoles

Navalcarnero

Paracuellos de Jarama

Pelayos de la Presa

Pinto

Robledo de Chavela

San Martín de Valdeiglesias

San Sebastián de los Reyes

Santa María de la Alameda

Torrejón de Ardoz

Torrelodones

Valdemorillo

Villaviciosa de Odón

Zonas específicas afectadas

En Madrid capital, se han programado cortes en diversas calles, con interrupciones que se producirán principalmente durante la madrugada para minimizar las molestias a los residentes. Por ejemplo, en Torrelodones, el 9 de octubre se realizarán cortes en las calles Ciencias, Federico del Cerro y Letras, afectando a portales específicos en cada vía.

En Alcorcón, se han programado cortes en la calle Río Tajo el 9 de octubre, con interrupciones en diferentes tramos a lo largo del día.

Recomendaciones para los usuarios