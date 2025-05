Lucía Rivera estalla y suelta el secreto sobre Maria Cerqueira que nadie podía creer: «Me han echado…»

La ruptura entre Cayetano Rivera y María Cerqueira ha sacudido con fuerza tanto al entorno más íntimo del torero como a los medios de comunicación, que han seguido con atención los últimos pasos de una pareja que durante dos años intentó sostener su amor pese a la distancia. Sin embargo, la protagonista inesperada de esta separación ha sido Lucía Rivera, la hija del diestro. Ha soltado un secreto que nadie conocía y podemos adelantar algo: se avecina tormenta.

Lucía Rivera no ha dudado en alzar la voz para defender el vínculo emocional que construyó con María Cerqueira a lo largo de estos dos años. Pese a que la historia de amor entre la periodista y Cayetano llegó a su fin, la modelo ha dejado claro que su relación personal con María traspasó lo estrictamente sentimental. En una aparición reciente durante un evento de moda celebrado en Madrid, Lucía sorprendió con unas declaraciones que no dejaron indiferente a nadie: «Me han echado bulla por decir que era como mi segunda madre, así lo sentí».

Una ruptura silenciosa y discreta

Mientras Lucía se posiciona con claridad respecto a sus sentimientos hacia María, Cayetano Rivera ha optado por el silencio. La noticia del fin de la relación se conocía hace apenas unas semanas, aunque llevaba gestándose desde hacía tiempo. Según fuentes cercanas, la ruptura fue una decisión conjunta y serena, fruto de las dificultades que acarreaba una relación a caballo entre España y Portugal. No hubo celos, ni deslealtades, ni escándalos mediáticos: simplemente dos personas con vidas muy distintas y caminos que ya no coincidían.

María Cerqueira y Cayetano Rivera se conocieron en 2019, cuando el torero fue invitado a un programa de la televisión portuguesa presentado por ella. Sin embargo, no fue hasta 2023 cuando se dejaron ver juntos públicamente por primera vez. Desde entonces, habían optado por vivir su historia con discreción, sin declaraciones ni apariciones innecesarias. La última imagen de ambos data del pasado enero, cuando ella viajó a Sevilla para celebrar el cumpleaños del torero. Sin embargo, ya en Semana Santa cada uno disfrutó de las festividades por separado, un indicio claro de que la distancia empezaba a hacer mella.

Lucía Rivera no olvidará a María Cequeira

Durante la presentación de una nueva colección de El Corte Inglés, Lucía volvió a reafirmar sus palabras iniciales sobre María Cerqueira. Lejos de retractarse por las críticas recibidas, dejó claro que, para ella, María sigue ocupando un lugar especial: «Me van a matar por decir esto, pero el único visto bueno que hay por ahora, para mí, es Maria. O sea, es el único visto bueno que tiene por mi parte. Es adorable, y bueno, Kika (hija de la presentadora) obviamente, pero con Maria. Al final, la vi más. Hay una conexión y las adoro, de verdad».

Este testimonio pone de manifiesto el afecto que Lucía mantiene no solo hacia María, sino también hacia su hija Kika, con quien compartió momentos a lo largo de la relación. Más allá del vínculo con su padre, la modelo insiste en que su valoración personal hacia la periodista portuguesa no depende de los altibajos sentimentales de los adultos, sino de una afinidad real que no está dispuesta a negar.

Aunque Lucía ha querido marcar límites respecto a su participación en los asuntos sentimentales de su padre, ha respondido con contundencia a quienes insisten en preguntarle por este tema. Con claridad, ha explicado su postura: «Está todo genial y oye, eso ya son cosas de ellos. Yo no me meto en las relaciones…».

En un tono entre irónico y reflexivo, ha añadido: «¿Tú te metes en las relaciones de tus padres? Tú imagínate cómo sería que yo te preguntara por las relaciones de tus padres, sería rarísimo. Lo que pasa es que el mío es conocido, y ahí el problema». Con estas palabras, Lucía plantea una cuestión incómoda pero real sobre los límites de la exposición mediática cuando uno pertenece a una familia conocida.

Así se encuentra Cayetano Rivera

En este momento de transición en la vida de Cayetano Rivera, marcado por su retirada de los ruedos, Lucía ha querido compartir cómo está viendo a su padre ante este giro vital. Según ha contado con orgullo, lo percibe con buen ánimo, incluso en un periodo de cambios importantes: «Siempre está feliz, es una persona como muy dura y sabe estar bien consigo mismo y lo gestiona todo súper bien. Y no sé, está bien, o sea, está en un momento raro también, como, a ver qué hace ahora. Yo creo que él tiene muchos planes en la cabeza, además, seguro. Es un tío resolutivo».

Mientras Cayetano se enfrenta a una nueva etapa personal y profesional, Lucía disfruta de un momento muy distinto. A punto de celebrar su primer aniversario junto a Fernando Wagner, ha descrito su situación sentimental con satisfacción: «Estoy súper feliz». La modelo ha asegurado que, tras múltiples decepciones, ha encontrado en Fernando a una persona con la que se siente en equilibrio. Tienen planes de futuro, pero de momento habrá que esperar para ver cuál es su próximo paso.