Así es María Cerqueira: madre soltera a los diecinueve años y máxima figura de la televisión portuguesa

La vida de María Cerqueira Gomes está llena de casualidades. Casi todo en su vida es una sucesión de «accidentes» positivos que le han llevado a pasar de niña bien de Oporto a la presentadora de mayor proyección en la televisión portuguesa. Hay gente con objetivos y ambiciones muy definidas, pero la novia de Cayetano Rivera nunca ha planeado casi nada y la vida le ha ido guiando por senderos que no siempre han sido fáciles,aunque ha salido siempre airosa. El 18 de septiembre estrenó su documental María en la plataforma digital Prime Vídeo, donde muestra algo de su intimidad. Siempre muy reservada en lo que a su vida privada se refiere, la comunicadora abre un poco la veda para mostrar su «vida de chica normal». LOOK le descubre a la verdadera María.

María Cerqueira Gomes es una niña bien. En el mundo de lo políticamente correcto, donde todos somos iguales y donde las diferencias sociales están mal vistas, la verdad debe ser contada: María pertenece a la élite social de la segunda ciudad más importante de Portugal. Su familia es de solera, con ramificaciones aristocráticas. Una de sus tatarabuelas era familia directa de uno de los últimos reyes de Portugal de la dinastía Braganza.

Cayetano Rivera y María Cerqueira en su primer posado como pareja. (Foto: Gtres)

La comunicadora creció en el barrio de Foz, el más exclusivo de Oporto, entre algodones. Alumna en los colegios más selectos de la ciudad, empezó la carrera de Derecho en el año 2001. Allí conoció a Gonçalo Gomes, su primer novio serio, del que se queda embarazada con tan solo 19 años. El primer revés en la vida de María hizo mella: «Cuando me quedé embarazada, claro que me dio un vuelco a la vida. Dejé la carrera. ¿Qué iba a ser de mi vida realmente? Me quedé algo perdida. Después de nacer nuestra hija, Gonçalo y yo decidimos casarnos. Cinco días antes de la boda, la cancelamos. Vestido listo, todo pagado y regalos de boda ya recibidos». En los círculos de la ciudad portuguesa el tema fue la comidilla durante años.

Una vez pasado el mal sabor de boca, María se decantó por estudiar marketing, carrera que terminó. Pero sin quererlo o desearlo de repente le llegó la gran oportunidad que cambiaría su vida para siempre. El Porto Canal, el canal regional de la zona norte portuguesa, abrió sus puertas y buscaban una presentadora «pata negra» para dar vida a la cadena. El boca a boca llevó a la joven a hacer un casting en el año 2006, alcanzando su mayor éxito e impacto a partir del año 2010. Permaneció ligada a ese proyecto hasta el año 2018.

Presentadora y princesa destronada

Su vida volvió a cambiar en el año 2018. Cristina Ferreira, la reina de las mañanas en el país vecino, abandonaba la cadena TVI para presentar su programa en solitario en la competencia, la cadena SIC. Su antigua casa buscaba un rostro que la sustituyera en el daytime e hiciera pareja con el rey absoluto de la tv lusa, Manuel Luís Goucha.

María fue la elegida. Fue una época muy agridulce. Por un lado la presentadora daba el salto definitivo en su trayectoria profesional, pero las comparaciones con su predecesora fueron crueles y odiosas. Cristina Ferreira y la SIC empezaron a ganar por goleada a la TVI de María Cerqueira, hasta el punto que llegó a verse con un pie fuera de la televisión. Año y medio después, la antigua reina vuelve para recuperar su trono en su antigua cadena y todos los medios noticiaron la más que probable salida de María por la puerta de atrás. El sueño de ser una primera figura se desvaneciente.

María Cerqueira en Sevilla. (Foto: Gtres)

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La prensa, tan dada a enfrentar a las mujeres guapas y exitosas, se equivocó de pleno. María Cerqueira encontró en Cristina, su nueva jefa, a una amiga que confió en ella. Pasó se estar pragmáticamente relegada a un segundo plano a darle nuevos proyectos. Un programa nuevo para los fines de semana, otro de entrevistas y un tercero: un reality de bodas. La novia de Cayetano Rivera empezó a escalar posiciones, a ganar en audiencia, reputación y seguridad. Hoy es una presentadora afianzada y quizá, después de la ya citada Cristina Ferreira, la segunda figura más importante de la televisión lusitana.

Su relación con Cayetano Rivera

En el año 2019, mucho antes de algunos de estos acontecimientos, conoció a Cayetano Rivera. El diestro toreaba en Lisboa y como en la semana anterior su compañero de programa, el veterano Manuel Luís Goucha, había hecho una entrevista a otro torero le dijo a María que fuera ella a la plaza a verse con el hijo de Carmen Ordoñez. El flechazo no fue instantáneo. De hecho, Cayetano estaba casado con Eva González y María tenia una relación estable con Antonio Miguel Cardoso, presidente del Victoria de Guimaraes Clube de Futbol e padre de su segundo hijo. Se reencontraron años más tarde y surgió el amor. Un amor discreto, sereno, del cual ninguno de los dos ha querido sacar tajada mediáticamente hablando. Ni entrevistas en revistas de cabecera, ni contratos publicitarios millonarios. La presentadora ha permanecido fiel a si misma, incluso a la hora de hacer un documental.

María Cerqueira es perfeccionista, pero no es una persona de ambiciones desmedidas. Por eso sorprende su trayectoria tan sólida en televisión. Siempre ha ido de lo que es: una chica normal a la que le gusta comunicar con las personas. Cuando le propusieron hacer su documental María, su primera reacción fue un no rotundo. Casi un año se lo estuvo pensando y negociando.

El apoyo de su familia y de Cayetano fueron cruciales para que se lanzara al vacío de mostrar un poco más sobre si misma y su vida. Hoy, ya el proyecto estrenado en Prime Vídeo, María Cerqueira Gomes se muestra orgullosa del resultado porque ante todo ha permanecido fiel a lo que siempre ha sido: simplemente María.