Un estreno. Más de treinta medios acreditados. Expectación máxima. La jornada de ayer es ya histórica según la prensa portuguesa que lo ha catalogado como «uno de los eventos del año en Lisboa». No era para menos. Este 17 de septiembre, fue el día elegido por Hola Media y Prime Vídeo para el estreno de MARIA, el documental sobre la figura de Maria Cerqueira Gomes, la presentadora lusa que desde hace dos años ha conquistado el corazón de Cayetano Rivera. El listón estaba alto, pero no defraudó. En el Largo do Carmo, uno de los lugares más emblemáticos de la capital lusa, decenas de curiosos se amontonaban hasta que llegaron los protagonistas. Cogidos del brazo, la presentadora y el torero, hicieron su «paseillo» entre multitud de curiosos y de flashes que fotografiaron cada uno de sus pasos. Para Maria era un día importante y Cayetano no podía faltar, regalándole su presencia, pero principalmente su amor.

La comunicadora de Oporto eligió para la ocasión un dos piezas de blusa con transparencias y pantalón, ambos en color negro, adornado con collar y pendientes de diamantes a juego. El diestro eligió el tradicional y clásico esmoquin. «La puesta en escena fue cuidada y de quitar el hipo» señaló Luís Duarte de Sousa, un reputado periodista de la crónica social portuguesa. Maria estaba pletórica y en declaraciones a la cadena V+TVI desveló algunos detalles del documental, que sería estrenado a continuación en un improvisado cine de verano: «Me lo pensé mucho. Fueron muchos meses negociándolo. Me costó dar el paso porque soy muy reservada en lo que a mi vida fuera del trabajo respecta. Lo hice porque a mi familia le pareció bien. No tendría sentido de otra manera». Al ser preguntada por Cayetano Rivera, la presentadora de la cadena TVI se derritió: «Esta es nuestra primera aparición oficial como pareja y también ha sido algo pensado. Cayetano ha sido muy generoso tratándose de un acto en el que soy yo la protagonista. Estoy en una fase apasionante y feliz de mi vida».

Cayetano Rivera y Maria Cerqueira en su primer posado como pareja. (Foto: GTRES)

La declaración de amor de Cayetano

También Cayetano Rivera atendió a la prensa. Siempre esquivo y más parco en palabras, el torero habló largo y tendido con la popular presentadora Pimpinha Jardim. En declaraciones exclusivas al programa V+FAMA, Cayetano se deshizo en halagos a su pareja: «De Maria destaco muchas cosas que se verán reflejadas en el documental. Compartimos muchos valores. Es admirable su sentimiento de pertenencia y familia, su capacidad de sacrificio, su esfuerzo por conciliar lo personal con lo profesional. Claro que yo le apoyo, como no podría ser de otra manera. Estamos muy bien y ojalá sea para toda la vida».

Cayetano Rivera y Maria Cerqueira junto a sus respectivas hijas. (Foto: Gtres)

Lucía y Kika: más que medio hermanas

Sorprendió la presencia de Lucía Rivera. La modelo, hija de Cayetano y Blanca Romero no se quiso perder la puesta de largo de la relación entre su padre y la presentadora lusitana. Con un escueto vestido negro, rivalizó en belleza con su medio hermana Kika Cerqueira Gomes, hija de Maria, con la que se lleva a las mil maravillas. Todos juntos, incluyendo al padre de la periodista y su abuela Dulce, una de las grandes estrellas de la producción, posaron como una familia moderna e internacional, donde no hay barreras, distancias ni fronteras porque todos hablan el mismo idioma: el del amor. Y con amor y por amor se hizo el documental Maria, ya disponible en Prime Vídeo. El resultado final es bonito, cuidado y muy de verdad. Más no se puede decir. Ni mejor.