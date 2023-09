Lo que desayunan en EEUU los niños no tiene sentido: «Yo he visto algo que no verías en España nunca»

Una de las tendencias más virales del momento en redes sociales y podcasts son los choques culturales. Personas que se mudan o van de vacaciones a otro país y cuentan sus experiencias, haciendo especial hincapié en las cosas que más le sorprenden en comparación con sus lugares de origen. En esta ocasión, Álvaro, un ingeniero y desarrollador web experto en Inteligencia Artificial que vivió en Estados Unidos, ha revelado lo que desayunan los niños en EEUU.

El desayuno de los niños en los colegios de Estados Unidos

«Yo he visto en Estados Unidos algo que no verías en España nunca» comienza explicando en el podcast Black Mango. Según cuenta, algunos profesores en Middle School y en High School tenían que «complementar su trabajo de profesor con trabajar en un restaurante de comida rápida, por ejemplo».

«Era por necesidad. Lo que no sé si es necesidad de verdad o porque te compraste una casa más grande de lo que podías, quieres tener un coche más grande», añade. En cuanto lo que desayunan los niños en EEUU, reconoce que le sorprendió mucho.

«El hecho de que haya gente obesa y obesa hasta esos niveles… la comida del colegio debería ser ilegal. Desayunábamos morning pizza, y dices: ¿Y por qué esta pizza es para la morning? Pues porque le ponían unas bolas de carne así de grandes encima y era la misma pizza que la de la tarde, pero con bolas de carne».

Sin lugar a dudas, se trata de un desayuno impensable en cualquier centro educativo de España. Además, Álvaro confiesa que le llamaba mucho la atención que «ponían un tarrito en tus bandejas así, opcional además, con cuatro judías así pequeñitas y luego le echaban por encima salsa ranch, una salsa blanca que tiene 400.000 calorías, y eso era la aportación sana de la casa».

Tras la publicación del vídeo de la entrevista en TikTok, las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar: «La comida disponible en Middle School es básicamente fast food, pero también hay muchos niños que llevan su pack lunch, mi hija por ejemplo»; «Tristemente la salud no es prioridad. Sin embargo es responsabilidad individual el cuidar nuestra ciudad. Digo yo!!!!»; «Es mera necesidad, no ganan lo suficiente para una renta mediana mente decente. Yo vivo aquí en USA».