Una estadounidense desvela las sorprendentes diferencias en las citas entre España y EEUU

En un principio, Estados Unidos y España pueden parecer dos países muy similares. Sin embargo, a juzgar por los testimonios de estadounidenses que viven en nuestro país (y viceversa), hay muchísimas costumbres que son completamente diferentes. En esta ocasión, la usuaria de TikTok @bella.in.span, una estadounidense residente en España, ha publicado un vídeo explicando las diferencias que hay entre las citas en ambos países.

Así son las citas en España

«Las citas con hombres en España son muy diferentes a las de Estados Unidos y tal vez sea por tres razones principales», comienza. En primer lugar, resalta que en Estados Unidos es «muy normal que un hombre pague cuando invita a una cita, ya sea una cena, un cine, etc. El hombre suele pagar y no es porque las mujeres sean codiciosas, cazafortunas o egoístas, es porque no hay ley en Estados Unidos que diga que tenemos que recibir el mismo salario».

Sin embargo, le llama la atención que «en España no existe esa brecha salarial entre hombres y mujeres». Además, comenta que por la forma en la que le criaron sus padres, está acostumbrada a que sean los hombres quienes mantengan a la familia. Pero ella asegura no estar de acuerdo con esta costumbre.

Explica que en España lo que se suele hacer es dividir la cuenta a la mitad, algo que considera «justo». También resalta que «los hombres en España son más románticos y mucho más cariñosos». Y añade: «No te van a esconder ni a mantenerte en secreto por las expectativas sociales».

Por último, cuenta que en Estados Unidos han llegado a decirle que no pueden salir con ella porque están enfocados en su carrera y no tienen tiempo para todo. «Se lo conté a uno de mis amigos españoles, que en Estados Unidos pueden dejar pasar una buena relación por su carrera profesional, y me miraron como si estuviera literalmente loca. No entienden esa idea», finaliza.

El vídeo se ha hecho viral en TikTok y los comentarios de los usuarios no se han hecho esperar: «Supongo que, así en general, en cualquier pareja sin importar el lugar en los aniversarios se regalaran los dos. Es lo más justo»; «Estoy de acuerdo y no veo nada de malo en dividir la cuenta. Tu tiempo puede ser valioso, pero el mío también».

Y tú, ¿qué opinas de dividir la cuenta al 50% en una cita?