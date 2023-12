«Es lo mejor que he hecho», ha respondido una famosa influencer cuando le han preguntado por su capricho más caro. Estamos hablando de un rostro muy conocido en nuestra crónica social porque ha mantenido una relación sentimental estable con el presentador Risto Mejide, tanto es así que tienen una hija en común llamada Roma. Estamos hablando de Laura Escanes, quien nunca ha tenido ningún problema en hablar abiertamente del dinero que gana a través de sus redes sociales. Reconoce que es un trabajo bien pagado, pero insiste en que detrás hay mucho esfuerzo y dedicación. No todo es tan fácil como parece.

Laura Escanes ha mantenido una charla con Nil Ojeda y ha aprovechado para hablar de sus retoques estéticos. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que no se ha sometido a tantas operaciones como piensan sus seguidores. «Me encanta que la gente dé por hecho cosas que no han ocurrido en mi vida, igual que supuestamente me he hecho una rinoplastia», comenta al respecto. Está acostumbrada a lidiar con este tipo de noticias, por eso ha dejado de ofenderse.

Laura Escanes desvela su capricho más caro

Nil Ojeda ha explicado que se sometió a «un relleno de ojeras» y en ese momento Laura ha explicado que ella también recurrió a la medicina estética para experimentar los efectos de este retoque. Admite que es bastante caro, pero considera que merece la pena y que los resultados son evidentes, por eso está orgullosa de haber tomado la decisión y la ha compartido con sus admiradores.

«A mí me encanta, yo también me lo he hecho por tener la ojera muy marcada y muy profunda, oscura, Para esa profundidad, si le aportas relleno de ácido hialurónico es como que se alisa todo y ya no se marca tanto la ojera», ha explicado Escanes. La joven ha recibido muchas críticas cuando estaba con Risto Mejide porque le han acusado de aparentar más edad para estar a la altura del comunicador. Algo que ella siempre ha negado resaltando que tiene su propia identidad.

El dinero de Laura Escanes

Laura Escanes participó en un debate de ‘Días de tele’ y habló abiertamente del sueldo que recibía por trabajar como creadora de contenido. «Aproximadamente en mi caso, por un post con una marca, pues son unos 5.000 euros», declaró. Más adelante explicó que no todas sus publicaciones estaban patrocinadas y eso quiere decir que no gana dinero por las fotos que comparte sobre su vida personal. «La mayoría son sin patrocinar. Eres tú contando tu vida, alimentando una red para que piquen las grandes marcas».

La influencer lo tiene todo controlado

Laura no solamente genera ingresos a través de las imágenes que publica en Instagram, también saca partido de las historias, unas fotos que terminan desapareciendo. «Los stories de Instagram son algo más dinámicos. Son momentos que duran 24 horas y no están permanentemente en tu perfil. Ahí la cantidad de dinero se reduce, no son 5.000 mil euros porque no van a durar ahí», explicó abiertamente en TVE.