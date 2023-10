Jorge Sanz rompe su silencio: «Un día salí detenido de MasterChef»

La nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’ está dejando momentos que pasarán a la historia del programa. Jorge Sanz y su compañera Toñi Moreno, dos de los concursantes más famosos de la edición, han hablado alto y claro sobre lo que pasó durante las grabaciones. El famoso actor ha desvelado que le detuvieron después de una de las sesiones.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto importante. Tanto Jorge como Toñi han dejado claro que están encantados con la experiencia. La presentadora reconoce que llegó a TVE con cierto pudor por todo lo que se había publicado, pero asegura que nada se corresponde con la realidad.

Toñi Moreno hace referencia a las acusaciones que han lanzado algunas celebridades, como por ejemplo Patricia Conde. La humorista insiste en que ‘MasterChef’ tiene un lado oscuro que sorprendería mucho al público, pero Moreno promete que guarda un recuerdo fantástico del formato. Esa es la razón por la que ha sido tan sincera la última vez que le han preguntado sobre su paso por el mismo. Jorge Sanz, animado por la libertad de su amiga, ha hecho una confesión que está dando mucho de que hablar.

La detención de Jorge Sanz en ‘MasterChef’

Jorge Sanz ha desvelado que antes de emitirse el programa, cuando estaban grabándolo, tuvo un problema. «Yo salí detenido», ha empezado diciendo. Toñi Moreno, al ver que estaba destapando uno de sus grandes secretos, le advirtió: «Pero, ¿eso lo puedes contar? No sé». A lo que el artista respondió: «Sí, me han dicho que sí. Me detuvieron de verdad, no eran actores y no es la primera vez». Sanz tiene a sus espaldas una trayectoria brillante y plagada de experiencias sorprendentes que poco a poco van viendo la luz.

Toñi, aprovechando el tono distendido de la entrevista, ha asegurado que todos los concursantes han creado un vínculo especial. «Va a parecer que soy políticamente correcta, pero de verdad que el ambiente era muy bueno». Todas estas declaraciones forman parte de una charla que han tenido los citados participantes con el medio ‘FormulaTV’.

«Hemos entrado al trapo»

Jorge Sanz promete que guarda un recuerdo fantástico de ‘Masterchef’. Respeta las opiniones de otros participantes que no han vivido buenas experiencias, pero asegura que él no puede decir nada malo del programa. «Hemos entrado al trapo todos y hemos jugado nuestras cartas. Cada uno hemos disfrutado llorando o riendo y creo que la gente se lo va a pasar muy bien», declara sin dar demasiados detalles sobre su detención.

Sanz se declara fan de ‘MasterChef’

Jorge Sanz asegura que para él ha sido un proyecto especial. Siempre se ha sentido atraído por el mundo culinario y ahora se ha dado cuenta de que tiene capacidades. Eso sí, reconoce que los jueces del programa son muy exigentes y que la experiencia tampoco ha sido fácil, pero sí muy enriquecedora.

El actor también ha hablado del giro que ha experimentado su carrera. Toda la vida ha estado dedicándose a la interpretación y ahora se ha pasado al entretenimiento. «Es fantástico porque además no tienes que aprenderte ningún texto», comenta en tono de humor.