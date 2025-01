Jorge Rey sabe lo que pasará tras el paso de Herminia: llega una ciclogénesis explosiva

El paso de Herminia es sólo la punta del iceberg lo que nos espera puede ser un cambio significativo que llegará con una ciclogénesis explosiva según Jorge Rey. Debemos empezar a tener en cuenta algunos cambios importantes que hasta la fecha no habíamos ni visto. El cambio que tenemos por delante puede llegar a ser especialmente complicado. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en estos días de invierno. El mes de enero dará sus últimos coletazos de frío y nieve con mucha intensidad.

Parece que llegan tormentas históricas, tal y como vemos en una previsión del tiempo de un Jorge Rey que parece que trae novedades destacadas. Es momento de empezar a tener en cuenta algunos cambios que pueden convertirse en una realidad. En unos días en los que quizás hasta el momento no habíamos tenido en cuenta. Es importante empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en lo que nos está esperando, de la mano de algunas situaciones que hasta la fecha no habíamos tenido en cuenta. Tocará visualizar esta situación que quizás hasta ahora no hubiéramos visto llegar, Jorge Rey marca en el calendario una fecha destacada.

Llega una ciclogénesis explosiva

El tiempo es el que está dando algunos coletazos que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno. De la mano de determinados cambios que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta y que quizás nos afecten de lleno. El experto en el tiempo, Jorge Rey no duda en darnos algunas alegrías de la mano de determinados cambios.

Las cabañuelas son el método que este hombre pone en práctica para descubrir qué es lo que nos está esperando en unas jornadas en las que todo es posible. Habrá llegado el momento de empezar a afrontar un giro radical que puede ser el que nos haga reaccionar a tiempo, ante unos cambios destacados.

Es hora de ver llegar las tormentas como nunca las hubiéramos visto. Con algunos cambios destacados que hasta la fecha no teníamos presentes. Es tiempo de afrontar una situación que quizás hasta ahora no teníamos presente, la lluvia es una realidad y llega con tanta fuerza que nos costará creer todo lo que está a punto de pasar. Son días de ver cambiar el cielo en cuestión de minutos.

Jorge Rey sabe lo que pasará tras el paso de Herminia

Estos días tenemos a la borrasca Herminia haciendo de las suyas, pero lo peor podría venir después. Tal y como estamos viendo, el tiempo está cambiando en varias partes del mundo y lo está haciendo de tal manera que nos da pistas de lo que nos espera. Tocará ver qué es lo que tenemos por delante en estas próximas jornadas.

La AEMET parece que acaba de darle la razón a las cabañuelas de Jorge Rey con una previsión que pone los pelos de punta. Tal y como nos explican: «Aunque con alguna incertidumbre, es probable el paso desde el noroeste hacia el sureste de un frente frío asociado a una nueva y profunda borrasca situada al norte de la Península. Provocará precipitaciones que podrán ser persistentes en Galicia y oeste del sistema Central, extendiéndose de forma débil a moderada al resto de la vertiente atlántica peninsular y siendo menos probables en el área mediterránea. La cota de nieve tenderá a ascender inicialmente para situarse al final del día en el tercio norte en los 1200-1400 m, esperándose nevadas en los principales sistemas montañosos del país, con acumulados que podrán ser significativos en la cordillera Cantábrica y el Pirineo occidental y posiblemente en otras montañas de la mitad norte. En Canarias habrá intervalos nubosos en las islas de más relieve».

Siguiendo con el mismo pronóstico: «Las temperaturas descenderán ligeramente, tanto las máximas como las mínimas, en la Península, sobre todo en la mitad este, y en Baleares. Las heladas afectarán a montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, y a zonas aledañas de ambas mesetas. Sin cambios importantes o en ligero descenso en Canarias.

El viento arreciará de nuevo de componente oeste, con rachas muy fuertes de forma casi generalizada en el cuadrante noroeste peninsular, pudiendo ser localmente huracanadas en zonas altas y litorales expuestos. En el resto de la Península y en Baleares el viento soplará con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en zonas de montaña y Alborán, donde arreciará el poniente. En Canarias continuarán los alisios moderados con intervalos fuertes en vertientes sudoeste y noroeste».

Las alertas estarán activadas en el norte a la espera de esta nueva borrasca que llegará con el fin de semana y que puede cambiarlo todo. Las cabañuelas nunca fallan y parece que no dejaremos el paraguas en casa esta semana.