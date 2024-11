Jorge Rey pone fecha exacta al primer temporal del invierno y confirma: ya hay día para la DANA

El experto en el tiempo Jorge Rey le pone fecha exacta al primer temporal del invierno, confirma la llegada de una nueva DANA. Todas las miradas están puestas en un importante cambio en el tiempo que puede cambiarlo todo, especialmente en estos días en los que todo es posible. Miramos al cielo y esperamos que lo que sería una realidad, acabe siendo algo muy distinto. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos detalles que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado.

Jorge Rey no tiene dudas de lo que nos espera y de lo que debemos empezar a hacer para prepararnos, será el momento de empezar a pensar en un tiempo de otoño que parecerá que sea de invierno. Tendremos que afrontar determinadas situaciones que quizás no esperaríamos tan pronto. Llega un primer temporal de esos que ponen los pelos de punta y pueden afectarte de lleno. Son días en los que debemos empezar a cuidarnos de la mejor forma posible. Miramos al cielo y empezamos a ver llegar unas amenazadoras lluvias que no llegan solas, lo hacen acompañadas de una situación inesperada.

El primer temporal del invierno llega según Jorge Rey

Este adolescente, que en su día fue capaz de advertir a la población de la llegada de Filomena, no duda de lanzar una nueva alerta. Las grullas parece que nos deparan un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Una situación inesperada que ha acabado siendo una de las que más recordamos.

Filomena estaba muy presente en unas jornadas en las que quizás esperamos un nuevo fenómeno parecido. No esas nevadas abundantes, pero sí esas lluvias que vuelven a caer con mucha fuerza en breve. Habrá zonas del mapa en las que serán una realidad y pueden acabar siendo las que nos hagan reflexionar sobre lo que nos está esperando.

Tocará ver qué tenemos por delante en unas jornadas de noviembre en los que parecerá que el tiempo, juega siempre en nuestra contra. Habrá llegado ese día en el que tenemos que empezar a prepararnos para obtener aquello que queremos y más, salir de casa con total seguridad, conociendo con exactitud esta previsión del tiempo que nos espera. Vuelve una DANA y lo hará para activar las alertas en estas zonas.

Hay día para la DANA

Esta semana de noviembre tendremos que estar pendientes de la llegada de una DANA que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno. Especialmente cuando tenemos en cuenta estos días en los que parecerá que el tiempo juegue en nuestra contra. En este caso Jorge Rey coincide plenamente en la AEMET y acompaña las alertas de este organismo oficial.

Los mapas del tiempo no dejan lugar a dudas sobre lo que nos está esperando: «Chubascos fuertes acompañados de tormenta en Baleares y litorales de Cataluña, norte de Castellón y entorno del cabo de la Nao, pudiendo llegar a muy fuertes, con acumulados superiores, en el oeste del archipiélago balear. Acumulaciones significativas de nieve en la cordillera Cantábrica, sin descartarse en cara norte del Pirineo. Viento del norte con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en Baleares, bajo y medio Ebro, Pirineo, litorales de Galicia y Ampurdán, extendiéndose a otros puntos del litoral catalán y de la Comunidad Valenciana al final».

Las alertas estarán activadas en estas zonas ante la llegada de unas lluvias abundantes: «Se prevé una entrada fría de norte acompañado de la aproximación al noreste peninsular de una DANA que dejará una situación de inestabilidad en el norte y este peninsulares, así como en Baleares. Se darán precipitaciones con tormenta y con tendencia a ir a más en el entorno cantábrico, alto Ebro, norte de la Ibérica, Pirineos, litorales de la fachada oriental, Estrecho y archipiélago balear. Se prevén fuertes en zonas de litoral de Cataluña y norte de Castellón, entorno del cabo de la Nao y especialmente en Baleares, donde también se esperan persistentes, pudiendo llegar a muy fuertes con acumulados superiores en su mitad oeste. Se prevén en forma de nieve en montañas del norte, pudiendo acumularse 5-10 cm en cara norte del Pirineo y en la Cantábrica, con una cota bajando desde 1800 metros hasta el entorno de los 1000 m. En Canarias, intervalos nubosos en el norte del archipiélago, con posibles chubascos ocasionales en las islas de mayor relieve y poco nuboso en el resto».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas descenderán de forma generalizada, notablemente en el Pirineo, y de forma ligera en el tercio sur peninsular. Heladas débiles en los principales sistemas de montaña de la mitad norte, más intensas en Pirineos. Cierzo en el Ebro con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en su cauce medio bajo y levante en Alborán y con intervalos de fuerte en el Estrecho, ambos tendiendo a amainar. Alisio en Canarias. En el resto predominarán vientos del norte y nordeste, con tramontana fuerte en Ampurdán y Baleares, nordestes fuertes en litorales gallegos, y también intervalos de nordeste fuerte arreciando en otros puntos del litoral oriental peninsular al final».