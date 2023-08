La ITV en España es uno de los momentos más temidos. Todos los detalles a tener en cuenta a la hora de pasarla

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite obligatorio que garantiza que todos los vehículos que circulan por la vía pública cumplen las condiciones de seguridad exigidas para hacerlo. El objetivo es reducir el número de accidentes en las carreteras españolas producidos por causas técnicas, así como contribuir a la protección medioambiental minimizando las emisiones contaminantes.

A la hora de pasar la ITV en España, los conductores suelen tener algunas dudas al respecto, así que la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) aclara las más comunes.

¿Pasarla fuera de plazo conlleva un recargo adicional?

Llevar el coche a pasar la inspección fuera de plazo no supone ningún coste adicional. Es decir, no vas a tener que pagar más en la estación ITV. Ahora bien, debes tener en cuenta que circular sin la ITV en vigor es una infracción, y como tal conlleva una multa de hasta 500 euros. Por lo tanto, si los agentes te paran en un control de tráfico y comprueban que no tienes la ITV en vigor, te sancionarán.

¿Se puede pasar la ITV en otra comunidad autónoma?

Puedes pasar la inspección en la comunidad autónoma que quieras. Si, por ejemplo, estás de vacaciones, puedes pasarla en el lugar donde te encuentres. También puedes elegir una comunidad autónoma limítrofe a la tuya si tiene un precio más reducido.

Este 2023, el sitio donde pasar la ITV es más caro es la ciudad autónoma de Ceuta: 47,01 euros para un coche con motor de gasolina, tasas e impuestos incluidos. En el lado opuesto del ranking se encuentra Mallorca, donde la tarifa es de 28,92 euros para un vehículo del mismo tipo.

¿Es obligatorio llevar la pegatina?

Aunque la ITV haya sido favorable, si no llevas la pegatina , pueden multarte con 100 euros. La denominación específica de la pegatina es «Distintivo de Inspección Técnica Periódica del Vehículo» o «V-19».

El anexo XI del Reglamento General de Vehículos establece que «en el caso de vehículos que tengan parabrisas, el distintivo se colocará en el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior».

¿Un taller puede realizar la ITV de un vehículo?

En ningún caso los talleres pueden realizar inspecciones técnicas de vehículos. La inspección la pueden hacer única y exclusivamente estaciones ITV autorizadas por cada Comunidad Autónoma. Lo que sí pueden hacer los talleres es el mantenimiento y las reparaciones necesarias para que cumplan con los requisitos de la ITV.