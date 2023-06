Irreconocible: jamás hubieras imaginado cómo era esta famosa antes de ser conocida

No es ningún secreto. Casi todos nuestros famosos han caído en las redes de la medicina estética. Algunos se hacen retoques sutiles y otros cambian radicalmente. Es lo que le ha pasado a la protagonista de nuestra noticia. Ha publicado una foto de antes de ser famosa y todos han pensado lo mismo: está irreconocible. “Esto es historia de España” o “me encanta el lookazo te marcabas” han sido algunos de los comentarios que ha recibido. Ella no se ha quedado callada y ha respondido: “Podéis ver cómo era y cómo eran mis looks. ¡No me reconozco!”.

La identidad de la famosa

Estamos hablando de Yurena. Esta popular artista ha participado en varios programas de televisión y el público siempre le ha mostrado su cariño, aunque también tiene detractores. Siempre ha dicho que le juzgan más en los platós que en la calle. Una de las cosas que más le molestan es que le acusen de no ser profesora de inglés, su profesión inicial. Asegura que antes de saltar a la fama daba clases a niños y muy pocos periodistas han confiado en ella. ¿Qué ha hecho? Mostrar el carnet que prueba lo que dice.

“Esto que publico nunca antes lo había mostrado en ningún lugar”, empieza diciendo en su cuenta de Instagram. “Como he dicho en algunas entrevistas, yo fui profesora de inglés, cosa que algunos colaboradores y ‘periodistas’ de algún que otro programa de televisión dijeron que era mentira. Pues bien, aquí está la prueba irrefutable de que sí estudié y aprobé”, concluye. Esta noticia ha sido muy comentada. En primer lugar porque demuestra que Yurena no mentía y en segundo por el gran cambio que ha experimentado.

El brutal cambio físico de Yurena

Yurena está muy enfadada. No entiende que hayan dudado de su palabra en una cosa tan simple. Siempre ha defendido que era profesora y ahora lo ha demostrado. “Me pregunto si ahora alguien tendrá el valor de volver a decirme que miento. Qué pena que haya gente tan inepta que esté ocupando puestos de trabajo para los que no están [email protected]”. Sus fans han aplaudido este movimiento y han aprovechado para hablar del cambio que ha experimentado.

Yurena no solo ha cambiado de aspecto físico, también ha cambiado de nombre. Recordemos que artísticamente ha sido conocida como Tamara y como Ámbar. Le gusta experimentar, por eso cada vez aparece con un estilo diferente. Ella misma ha confesado que le encanta el maquillaje. Prueba de ello es que siempre muestra extravagantes diseños y sorprende con looks muy admirados por sus seguidores. Ella los llama “yurefans”.

La nueva vida de Yurena

La cantante cambió de vida cuando falleció su madre, la popular Margarita Seisdedos. Asegura que todavía no ha superado su pérdida porque estaban muy unidas. Yurena no se separó de Margarita durante su último año de vida, lo dejó todo por ella. Ahora vive apartada de los medios, pero puede volver en cualquier momento porque siempre está innovando y el público le adora. Proyectos no le van a faltar.