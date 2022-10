Íñigo Onieva mandó mensajes a una concursante de ‘La isla de las tentaciones’ cuando estaba con Tamara Falcó

La información que le llega a Tamara Falcó sobre su ex Íñigo Onieva se ha colado en el famoso concurso ‘La isla de las tentaciones’. Es curioso que en este reality en el que se ponen a prueba las relaciones de pareja, llegue a la pareja que estuvo prometida y acabó rompiéndose por una infidelidad que la marquesa no quería ver. Según una concursante de este programa Íñigo llegó un poco más lejos de lo que nadie podría imaginar, con unos mensajes que han puesto más leña en el asador de las infidelidades.

La relación entre la marquesa de Griñón y el diseñador de coches no ha acabado como todos esperaban. Estábamos ante un tipo de pareja que luchó con todas sus fuerzas, empezando por una Tamara enamorada de su pareja. Al final no pudo ser y el Íñigo amante de la fiesta salió a la luz, con una serie de vídeos en los que no quedaba ninguna duda de sus infidelidades.

La ‘Isla de las tentaciones’ es el programa de televisión en el que se ponen a prueba las relaciones. A través de unas ‘tentaciones’ y de una separación que está destinada a mostrar la verdadera cara de los integrantes de la relación. En este reality se ha visto de todo, pero lo que nadie se esperaba es que apareciera un mensaje de Íñigo Onieva.

El hombre al que todo el país asocia con una infidelidad ha aparecido en el teléfono de una de las concursantes. Carolina Moura, una de las concursantes dijo que el ex de Tamara Falcó le había escrito en varias ocasiones. La influencer entro en su perfil para mostrar al mundo el tipo de mensajes que le escribía cuando aún estaba con su futura prometida.

Moura afirmó que Onieva le escribía mensajes del tipo, ‘guapa’ y alguno más del mismo estilo. Después de exponer lo sucedido Carolina lo tenía muy claro, mandó un mensaje: “Tamara, más vale sola que mal acompañada, porque dios sabe cuántas más habrá. Si tienes novia y tenéis una relación cerrada, ¿qué haces escribiéndole a tías así? ¿Para ser su amigo? No, todos sabemos que no”. Con lo cual ha echado más leña al fuego además de los vídeos que corren en redes sociales.