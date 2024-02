La influencer a la que se relaciona con el futbolista Marc Bartra

En las últimas horas se está hablando mucho de la vida sentimental del futbolista Marc Bartra. Se le ha relacionado con una creadora de contenido y antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. La protagonista de esta noticia ha dado un paso adelante para reconocer que los rumores son completamente ciertos. Estamos hablando de Jessica Goicoechea, quien ha optado por emitir un comunicado a través de sus redes sociales para abordar las especulaciones en torno al inicio de su relación con el deportista.

La pareja, que oficializó su romance seis meses después de los primeros rumores, ha sido objeto de controversia debido a unas declaraciones recientes de la modelo. Jessica está cansada de que cuestionen su esfera privada, por eso ha reconocido que terminó enamorándose de Marc Bartra después de que saliera a la luz su relación. Es decir, lo que empezó siendo una teoría acabó convirtiéndose en realidad y considera que lo mejor es contar la verdad para empezar a vivir con más calma.

Durante una entrevista en el podcast ‘La Futura’, Jessica ha desvelado que lleva «casi dos años» con Bartra, lo que ha generado confusión y debate en los medios y entre sus seguidores. Al no proporcionar una fecha exacta para el inicio de su relación, algunos medios han sugerido que su romance podría haber coincidido con el matrimonio del futbolista y Melissa Jiménez, madre de sus tres hijos. Es decir, la intención de Goicoechea era calmar la polémica, pero lo único que ha hecho ha sido abrir un nuevo conflicto.

Jessica Goicoechea da unas nuevas declaraciones

Ante la creciente especulación y las acusaciones, Goicoechea se ha sentido «obligada» a abordar la situación de manera pública. En su comunicado, la influencer enfatiza que su relación con el deportista comenzó cuando ambos estaban «solteros y libres», negando cualquier insinuación sobre un posible inicio de su romance antes de la separación de Bartra de su exmujer.

Además, Jessica ha expresado su profundo malestar por las insinuaciones que sugieren su participación en el divorcio de su pareja con su exmujer, calificando estas especulaciones como una «falta de respeto». La influencer ha destacado la importancia de mantener la privacidad y el respeto hacia todas las partes involucradas, especialmente considerando la presencia de niños en la situación.

Las declaraciones de Goicoechea busca aclarar la situación y poner fin a las especulaciones que rodean su relación con Marc Bartra. La influencer insta a que se respete su privacidad y la de su pareja, reiterando que su relación se basa en el amor y la sinceridad, y que cualquier acusación infundada es completamente injusta y dañina. Con estas palabras, Jessica Goicoechea espera poder dejar atrás esta controversia y centrarse en su vida personal y profesional sin más interferencias.

«Jamás de los jamases me involucraría en medio de un matrimonio y menos habiendo hijos de por medio. Me parece una falta de respeto (no solo a mí, porque un ‘salseo’ de mi persona me crea indiferencia a estas alturas) que se especule con algo así, habiendo niños de por medio (solo por no mencionar la fecha exacta)», ha escrito la cotizada influencer.

Marc Bartra, salpicado por la polémica

Marc Bartra y Jessica Goicochea se han convertido en una de las parejas más mediáticas del momento. A pesar de su popularidad, ambos son extremadamente celosos de su privacidad, lo que ha generado un aura de misterio en torno a su relación. La modelo, con más de 1,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ha intentado separa su trabajo de su vida privada, aunque no ha tenido más remedio que dar más explicaciones durante su última polémica. Sobre todo ha hecho hincapié en dejar claro que ella no es responsable del sufrimiento de Melissa Jiménez.

La influencer ha compartido detalles sobre el inicio de su historia de amor, describiendo una atracción mutua desde el principio. «Hubo bastante atracción desde el principio», admitió. Además, sugirió que su encuentro inicial ocurrió en un concierto, agregando un toque romántico a la narrativa de su relación. Goicoechea ha explicado que se conocieron durante un concierto y tardaron un tiempo en crear la conexión que tienen actualmente

La historia de amor entre Marc Bartra y Jessica Goicochea continúa cautivando a sus seguidores y al público en general. A pesar de los rumores y las especulaciones, la pareja ha mantenido su relación en privado, compartiendo solo lo que consideran necesario con sus seguidores. Con su discreción y su complicidad, Marc y Jessica han creado una historia de amor que sigue siendo un misterio, pero que cautiva a espectadores de todas las edades.