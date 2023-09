Increíble: una orca y un delfín chocan entre ellos en pleno salto

Un hecho insólito ocurrió cerca de las playas del Parque Nacional Cabo Pulmo, en México, donde una orca y un delfín chocaron en pleno salto sorprendiendo a todas las personas presentes. El momento fue captado en video por un grupo de turistas que se encontraban haciendo avistamientos las inmediaciones de la costa. En él se ve como los dos cetáceos saltan simultáneamente en el aire y chocan antes de caer de nuevo al agua.

La sorprendente grabación se ha vuelto viral en redes sociales donde ha alcanzado más de 500 mil visualizaciones y una multitud de reacciones por parte de los usuarios que han comentado el suceso. «La orca lo está depredando así es su método de caza para atrapar y aturdir a focas y pingüinos», ha opinado un internauta. «Pertenecen a la misma familia, no suelen cazarse entre sí, puede que la esté matando por diversión, pero no se la come, porque su carne no es apetecible para esa especie», ha respondido otro.

A este respecto, Miguel Cuevas, el hombre que grabó el momento, comentó durante una entrevista con CNN, que esto ocurrió en mitad de una persecución por parte de una manada de ballenas a un grupo de más de 100 delfines que transitaban por esta zona.

Cabe decir que si hay algo que caracteriza a la orca es que es extremadamente organizada a la hora de cazar a sus presas. Los individuos del grupo trabajan en equipo y cada uno de ellos tiene un rol específico. Vive en manadas de aproximadamente 15 miembros. Interactúan entre ellos y tienen una estructura social compleja. Algunas poblaciones son matriarcales.

En lo que respecta a la reproducción, en el momento del apareamiento el macho y la hembra se apartan del grupo. El tiempo de gestación es muy largo, de 16 meses. En cada parto la hembra tiene una cría, y el índice de mortalidad entre los recién nacidos es muy elevado. La orca pesa 180 kilos y mide dos metros al nacer.

Por último, cabe señalar que, aunque la orca es el depredador más temido del océano, no supone peligro alguno para los humanos. Los ataques de orcas que se han registrado de orcas a humanos siempre han sido por vivir en cautividad, ya que esto les genera graves problemas de estrés.