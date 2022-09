La impresionante pensión que Brad Pitt pasa a sus hijos cada mes

Después de once años de relación y dos casados, la pareja explosiva de Hollywood que formaban Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron en 2016. Una separación que acaparó todas las portadas de las revistas y que desde el comienzo estuvo marcada por el enfrentamiento entre ambas estrellas debido a varias acusaciones (ella le acusó a él de «abuso» en la fase final de la relación) y peleas que parece que no han cesado. Una de las más fuertes tuvo que ver cuando Jolie dijo de Pitt que no se hacía cargo de sus hijos desde que ya no estaban juntos, algo que el actor negó categóricamente y de este modo, supimos la impresionante pensión que les pasa cada mes.

La pensión que Brad Pitt pasa a sus hijos

Fue en el mismo año 2016 cuando Angelina Jolie interpuso una demanda de divorcio y en aquel momento, logró que la custodia temporal de sus hijos, pero tras llegar a un acuerdo con su ex-pareja, Pitt pudo volver a ver a sus hijos con los que parece tener muy buena relación.

Sin embargo en declaraciones que se dieron a conocer del proceso de divorcio de la pareja en 2018, Jolie no dudó en atacar a Pitt diciendo que este no había «apoyado financieramente» a los niños desde que se separaran, dando a entender que no ha pasado gran parte de la pensión que por lo visto se había establecido en el acuerdo al que habían llegado.

En aquel momento y para limpiar su nombre y también para que quedara claro que lo que había contado Jolie era mentira, Pitt no dudó en dar permiso a sus abogados para hacer publicas sus cuentas y lo que pagaba al mes por la pensión de sus hijos.

De este modo, el actor dejaba claro no sólo que sí cumplía y sigue cumpliendo con su obligación de pasarle la pensión a sus hijos cada mes, sino que además se supo que había pagado un extra para que Jolie pudiera hacerse con una nueva mansión.

Según lo revelado, el actor había pagado desde la separación (y hasta 2018) 1,3 millones de dólares. A estos había que sumarle otros 8 millones de dólares extra que el actor le prestó a Jolie para que se comprara la casa en la que vive con los niños.

Por lo tanto, Pitt dejó claro por aquel entonces que pagaba unos 9.000 dólares por hijo cada mes. Es decir, un total de 54.000 dólares. Una cifra bastante elevada que parece haberse mantenido durante los años e incluso se llegó a rumorear que tras aquel enfrentamiento en el proceso de divorcio llevó a que se acabara aumentando, aunque se desconoce si esto fue así o no.