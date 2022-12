Las impactantes declaraciones de la madre de Antonio David sobre su nieto David Flores

La madre de Antonio David Flores, Luisa Carrasco, ha aparecido los últimos días en los medios de comunicación defendiendo a su hijo y realizando unas impactantes declaraciones. Madre no hay que una y a sus 90 años esta madre de 5 hijos no ha dudado en aparecer en directo para defender con uñas y dientes a Antonio David. El ex de Rocío Carrasco se ha mantenido en el ojo del huracán después de que su madre hablará sobre su nieto, David Flores, después de que esté ganará el juicio contra la hija de Rocío Jurado.

Impactantes declaraciones de la madre de Antonio David

La pareja formada por Antonio David Flores y Rocío Carrasco tuvo dos hijos. Una niña que sigue la tradición familiar llamada Rocío y un niño David que llegó a este mundo con algunos problemas. La enfermedad que tiene el joven tardó en salir a la luz, algo que fue inevitable al tener unos padres famosos.

Luisa Carrasco habló claro sobre el nacimiento de su nieto: “Es cierto que mi segundo nieto nació con ciertos problemas, achacables a la vida poco decente que tuvo su madre durante el parto. He de decir que mi hijo ni bebe, ni fuma, ni tiene vicio alguno que pudieran ser la causa”. Eliminando la responsabilidad de Antonio David Flores ante una enfermedad que podría llegar a cualquier casa.

Carrasco acusaba directamente a su madre como la culpable de este problema de salud. Rocío Carrasco, según Luisa es también la causante de más enfermedades. Unas impactantes declaraciones que han hecho que sea una de las mujeres de las que más se habla en estos momentos.

La madre de Antonio David Flores no tiene pelos en la lengua y ha lanzado un dardo directamente contra Rocío Carrasco. Según Luisa: “Lo que puede decir es que su padre (Pedro Carrasco) murió de un infarto y que mi marido lleva dos años con Alzheimer por culpa de la vida desarreglada de Rocío”.

Esta vida desarreglada de la que no se han dado más detalles han sido según la madre del ex guardia civil la culpable de que llegasen tantas desgracias a la familia. Rocío Carrasco no ha respondido a las duras acusaciones que ha lanzado su suegra, sin darle más importancia a las lindezas que en más de una ocasión le han dedicado, especialmente después de su docu serie.