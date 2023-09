Impacta: la sorprendente profesión de Alonso Caparrós tras dejar ‘Sálvame’

Los seguidores de Alonso Caparrós están muy extrañados por su último movimiento. Desde que cancelaron ‘Sálvame’, el mítico colaborador no había dado señales de vida pública y de un momento a otro ha participado en dos programas completamente diferentes. En un primer momento apareció en ‘Así es la vida’, el programa que presenta Sandra Barneda en las tardes de Telecinco. La audiencia pensaba que había firmado un contrato para ejercer de tertuliano habitual en el citado espacio, pero horas después se mudó a la competencia. ¿El motivo? Alonso ha recibido la llamada de Alberto Díaz, un periodista que en su momento dirigió ‘Sálvame’ y ahora está al mando de la sección de corazón de ‘Espejo Público’.

Alonso Caparrós ha cerrado estos dos proyectos gracias a la estrecha relación que mantenía con María Teresa Campos. Ambos programas querían rendir un bonito homenaje a la presentadora y contaron con Caparrós porque tiene mucha información sobre el tema. Lo cierto es que el público ha aplaudido este movimiento porque es un rostro muy querido. Lleva mucho tiempo trabajando en la pequeña pantalla y pertenece a una familia importante, que siempre es un extra a la hora de generar interés.

El trabajo de Alonso fuera de la televisión

Antes de que terminase ‘Sálvame’, Alonso Caparrós aseguró que se había buscado un futuro lejos de los medios de comunicación. Quiere ser apicultor y ya tiene su propio proyecto. Se llama Alonbee y ha mostrado en su Instagram los primeros resultados de este reto. Reconoce que las abejas le dan respeto, pero poco a poco se va adaptando a ellas. Lo más importante es que quiere evolucionar y tiene una gran ilusión por disfrutar de esta aventura al máximo. «Tengo miedo, pero muchas ganas y muchas ganas de aprender», escribe en sus redes sociales.

El colaborador ha explicado que su familia no se ha extrañado cuando ha descubierto sus nuevas intenciones. A pesar de haberlas compartido con el público ahora, desde muy pequeño tuvo interés por descubrir cómo se creaba la miel. «Las abejas me han gustado desde niño, yo crecí con La Abeja Maya. Desde pequeñito las abejas me han caído bien, pero no hace mucho, leyendo por casualidad una cosa, cayó en mis manos el capítulo de un libro que hablaba sobre abejas. Me quedé alucinado, estupefacto».

La sinceridad de Alonso Caparrós

Alonso Caparrós sabe que es un proyecto a largo plazo, pero tiene ilusión y ganas de empezar desde cero. En una entrevista que dio en Outdoor, la plataforma digital de Mediaset, reconoce que lo más «apasionante» fue descubrir y analizar «lenguaje de la danza de las abejas». Es algo que le mantiene atrapado. «Ese baile se puede expresar con una ecuación matemática. Me llama mucho la atención que es un animal muy importante para la vida y para el ser humano. Ha sobrevivido a glaciaciones y a todo, menos a nosotros. Nos las estamos cargando. Lo de hacer miel y preocuparme por ellas y querer tener enjambres obedece un poco a eso».

¿Volverá a la televisión?

De momento ha coqueteado con varios programas, pero Alonso Caparrós no cuenta con ningún espacio fijo para ejercer de colaborador y entretener a la audiencia como solamente él sabe hacerlo. Pertenece a una familia de comunicadores y para él la televisión es mucho más que un trabajo. Por eso siempre que ha participado en algún espacio ha puesto la misma ilusión. A pesar de que lleva mucho tiempo trabajando en la pequeña pantalla, sigue aprendiendo de todos sus compañeros y por eso tenía tan buena relación con María Teresa Campos.