Idoia, la hermana de Amaia Montero que se ha quedado sin entrar en en ‘MasterChef’

La nueva edición de ‘MasterChef’ viene pisando fuerte y ha estado a punto de contratar a Idoia, la hermana de Amaia Montero. El problema es que el jurado ha considerado que la aspirante no reúne las capacidades suficientes como para llevarse uno de los delantales.

La cantante ha dado un golpe en la mesa y ha utilizado sus redes sociales para dar la cara por su familiar. Recordemos que lleva un tiempo apartada del foco mediático, pues ha tenido que enfrentarse a una situación verdaderamente complicada y su entorno ha considerado que lo mejor es que se aleje del mundo del espectáculo. Fuentes cercanas aseguran que está preparando un nuevo disco donde narrará este turbulento episodio de su biografía.

Afortunadamente Amaia Montero ha estado arropada por sus familiares y amigos cercanos. Una de las personas que más le ha apoyado es Gonzalo Miró, quien fue su novio durante unos años. El deportista trabaja como tertuliano en algunos programas de televisión y ha utilizado su influencia para aclarar algunos rumores que han circulado sobre el artista. A pesar de que se ha enfrentado a obstáculos demasiado grandes, Montero ha superado las pruebas que le ha puesto la vida y ahora tiene fuerza suficiente como para defender a Idoia.

Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz han considerado que Idoia Montero no puede pasar a la siguiente fase del concurso. La aspirante a chef presentó una propuesta llamada ‘Henko’, «que significa cambio profundo y transformador del que no hay vuelta atrás». En un primer momento los expertos se mostraron entusiasmados, pero Jordi Cruz dio un paso adelante para reconocer que no le iba a entregar la insignia que necesitaba para cambiar de fase. «A mí me gustaría, pero no te lo voy a dar. Has abierto muchos caminos y ninguno te acaba de convencer. No he visto que realmente quieras ser cocinera».

La bonita reacción de Amaia Montero

A pesar de que Amaia Montero tiene sus propios problemas, ha roto su silencio para apoyar a su hermana y dejar claro que su objetivo en ‘MasterChef 12’ está más que cubierto. Idoia insiste en que ha hecho todo lo posible por cumplir su sueño. Ha declarado: «Me hubiera gustado entrar, pero el fracaso es no hacer nada y en ese sentido yo estoy contenta». Recuerda que ha dado lo mejor de ella y es la excusa que está utilizando para sentirse satisfecha de su breve paso por el programa.

Al escuchar estas palabras, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh ha utilizado sus redes sociales para lanzar un mensaje. Es consciente de que este programa era un gran objetivo para su familiar. Por eso ha escrito unas bonitas palabras. «El fracaso es no hacer nada querida hermana y añado que el verdadero éxito es intentarlo una y otra vez y no rendirse. Nadie como tú lo sabe, lo sabemos bien. Y sí, ese ‘quiero ser’ es una bandera blanca. No creo en los buenos profesionales si no son buenas personas y tú eres una excepcional. Noah, amatxo, aitatxo y yo estamos muy orgullosos de ti. Que nadie te diga quién eres».

Amaia ha estado muy protegida durante los últimos meses, pero sus íntimos amigos insisten en que siempre ha contado con el respaldo de su familia. Gonzalo Miró ha ejercido de portavoz durante este tiempo, aunque siempre ha dejado claro que no se siente cómodo dentro de este papel. Recalca que es un amigo más, con la diferencia de que tiene un altavoz importante y puede poner en circulación la versión definitiva de la historia.

Samantha Vallejo-Nájera dice ‘NO’ a Idoia

El gran sueño de Idoia era entrar en ‘MasterChef’ y demostrar que era una gran cocinera, pero no ha podido. Samantha Vallejo-Nájera no le ha dado su aprobación y a este veredicto se ha unido el resto del jurado. Recordemos que el programa es uno de los espacios más vistos de TVE, por eso van por la edición número 12. Alguno de sus concursantes ha llegado muy lejos en televisión, por ejemplo en la actual edición de ‘Supervivientes’ está Miri, quien probó suerte en las cocinas de TVE.

Hay otro concursante de ‘MasterChef’ que triunfó lejos del formato. Estamos hablando de José Luis Losa, quien lamentablemente falleció en 2022. José Luis ganó ‘Supervivientes 2017’ y se convirtió en uno de los rostros más queridos de la industria del espectáculo. El problema es que en su vida personal recibió un duro golpe y no supo cómo afrontarlo. Por desgracia encontraron su cuerpo sin vida en el interior de su vivienda. La noticia dio la vuelta a España y fue uno de los temas más comentados del año.

El objetivo de la hermana de Amaia Montero no era hacerse famosa ni llegar a otros programas. Lo único que quería era demostrar que estaba capacitada para sorprender a sus comensales. Desde muy joven descubrió que había nacido para cocinar. Es una de sus grandes aficiones y quería perfeccionarla en TVE. No ha podido ser y por eso la cantante ha lanzado un mensaje para apoyarla, pues entiende que para Iodia es un trance amargo.