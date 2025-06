Han pasado 25 años desde que se inauguró: así está ahora Cantora, el restaurante de Isabel Pantoja

Cuando Isabel Pantoja inauguró su restaurante en Fuengirola hace un cuarto de siglo, lo hizo rodeada de expectación, glamour y con la esperanza de ampliar su imperio más allá de los escenarios. Corría el año 2001 y la tonadillera vivía entonces una etapa de esplendor tras el éxito de sus giras y el respaldo incondicional de su legión de seguidores.

El local, bautizado con el nombre de su mítica finca Cantora, se estableció en una parcela pública situada en una zona emergente de la ciudad malagueña, próxima al parque comercial Miramar. Aquella apertura no era una simple incursión en la hostelería: era un proyecto personal con el que la artista quería rendir homenaje a sus raíces andaluzas y compartir con el público algunos de sus platos más emblemáticos. Sin embargo, 25 años después, ese mismo establecimiento presenta una imagen muy distinta, con una historia marcada por el abandono, la ruina y un futuro que ya no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo.

Desde su apertura, Cantora Restaurante y su anexo, Cantora Copas, se convirtieron en un punto de encuentro para fanáticos de la cantante y para aquellos curiosos que deseaban ver de cerca el universo Pantoja. La carta incluía recetas tradicionales andaluzas, muchas de ellas inspiradas en los gustos personales de Isabel o en platos que formaban parte del acervo culinario familiar. No obstante, a pesar del magnetismo inicial, pronto comenzaron a escucharse críticas respecto a los precios del menú, que algunos comensales consideraban excesivos en relación a la calidad del servicio. Las quejas no tardaron en aflorar, especialmente en foros locales, donde los clientes coincidían en señalar que la fama de la artista no justificaba la tarifa. Lo que había nacido como un homenaje a su tierra terminó viéndose envuelto en polémicas que lastraron su reputación en el sector hostelero.

¿Quién compró el restaurante de Isabel Pantoja?

Cuando Isabel Pantoja decidió apartarse del negocio, el restaurante pasó a manos de nuevos gestores de origen asiático, quienes reconvirtieron el espacio en un bufé de comida oriental. Aquella segunda vida del local, sin embargo, fue breve. El nuevo establecimiento no logró despegar en una zona cada vez más competitiva y terminó cerrando sus puertas. A partir de ese momento, el deterioro fue acelerado: el edificio quedó vacío, sin vigilancia ni mantenimiento y fue objeto de numerosos actos vandálicos. Se sucedieron robos, destrozos y saqueos que fueron arrasando el interior. Aquello que un día fue una apuesta empresarial de una de las artistas más populares del país acabó convirtiéndose en una estructura desvalijada que no tardó en convertirse en un símbolo del abandono urbano.

Ante este panorama, el Ayuntamiento de Fuengirola decidió intervenir y dar por finalizada la concesión administrativa que en su día se había otorgado a Isabel Pantoja. Tras varios procedimientos, el Consistorio recuperó la titularidad plena del inmueble y anunció su rehabilitación con un nuevo fin: la creación de un centro juvenil municipal. Las obras, que se encuentran ya muy avanzadas, han sido visitadas recientemente por la alcaldesa de la localidad, Ana Mula, quien explicó que el nuevo edificio contará con instalaciones modernas adaptadas a las necesidades de las generaciones más jóvenes. Entre las novedades figuran una sala polivalente para eventos, una terraza con anfiteatro y zonas dedicadas al desarrollo tecnológico y creativo, como áreas de robótica, videojuegos, juegos de mesa y talleres artísticos.

La transformación del local simboliza el cambio de uso de un espacio y el contraste entre dos épocas muy distintas. Lo que una vez fue un proyecto impulsado por una estrella de la canción hoy se encamina a convertirse en un lugar de encuentro para jóvenes, alejado del universo mediático y del aura casi mitológica que rodeaba a la artista.

Isabel Pantoja viaja hasta El Rocío

Mientras el antiguo restaurante se adapta a su nuevo destino, Isabel Pantoja continúa atravesando un momento personal delicado. Lo último que se sabe de la cantante es que ha viajado recientemente hasta El Rocío, en la provincia de Huelva, una romería con un profundo significado emocional y espiritual para ella. Según ha explicado el periodista Antonio Rossi, el motivo del desplazamiento iba más allá de lo religioso: la artista habría aprovechado su visita para recoger pertenencias de su casa en la aldea. Esta vivienda, junto con otras propiedades en Sevilla y Fuengirola, forma parte del paquete hipotecado como aval para saldar sus importantes deudas con Hacienda. Todo apunta a que la próxima vez que Isabel regrese al lugar ya no podrá hospedarse en su antigua residencia, que pasará a manos del banco o será puesta a la venta como parte de un proceso de liquidación patrimonial.

La escena vivida en El Rocío fue especialmente emotiva. Isabel, acompañada por dos amigos íntimos, no pudo contener las lágrimas ante la imagen de la Virgen. Visiblemente afectada, tuvo que ser sostenida por sus acompañantes durante el rezo. Esta visita cargada de simbolismo podría marcar un punto de inflexión en la vida de la artista, que según algunas fuentes cercanas a su entorno, podría estar valorando pasar una larga temporada fuera de España. República Dominicana suena como destino probable, país donde mantiene relaciones personales y laborales que podrían facilitar su retirada temporal del foco mediático.