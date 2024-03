El giro radical que ha dado Rosalía: de cantante a mujer de negocios

‘Motomami’, el disco que llevó a Rosalía a lo más alto fue solo el principio de una gran trayectoria. La artista acaba de dar un paso más en su carrera que marcará un antes y un después: ha decidido invertir en el sector inmobiliario y gastar parte de su patrimonio en una empresa que no tardará en dar resultados. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. La fama de Rosalía ha alcanzado un carácter internacional y es un rostro muy popular en todo el planeta, pero llegar hasta este punto no fue nada fácil.

La cantante se presentó a ‘Tú sí que vales’ cuando solo tenía 15 años y el jurado del concurso opinó que no estaba preparada para subirse encima de un escenario. Ahora se siente orgullosa de no haber descansado hasta cumplir su objetivo. Cuando le preguntan qué significa ser una ‘Motomami’ lo tiene claro: «Para mí es una energía femenina, pero me gusta ver cómo la gente va construyendo sus propios significados. Incluso están los Motopapis. Cada uno lo siente a su manera. Yo misma comparto las definiciones que el público lanza al aire, dándoles distintas formas».

La catalana ha conseguido que su talento cruce fronteras y hoy en día todo el mundo conoce su jerga. Así que está en el momento perfecto para continuar y ha lanzado un nuevo proyecto titulado Tresmamis SL. Se trata de una empresa que, según su registro, se dedicará a «la promoción, construcción, compra, venta, arrendamiento y comercialización en general de toda clase de edificaciones, terrenos, solares, fincas rústicas y urbanas». Esta entidad se fusionará con Motomami SL, la entidad con la que Rosalía gestiona todo lo que tiene que ver con su trayectoria musical.

La nueva aventura empresarial de Rosalía

El último registro que se tiene de Motomami SL. es muy favorable. en 2022 presentó unas cuentas con un saldo positivo de 3.2 millones de euros. A pesar de este notable éxito, Rosalía insiste en que parte del mérito le pertenece a su familia. Ha conseguido que su entorno más estrecho se involucre en sus negocios, por eso se siente tan satisfecha de haber alcanzado su objetivo. Pilar Vila Tobella, es una figura esencial en su carrera artística. Es su hermana y se ocupa de todo lo que tiene que ver con el estilismo y las relaciones públicas.

Durante una charla con 20 Minutos, Rosalía explica el motivo de sus cambios. Nunca dejará de lado la música, pero ahora ha optado por centrarse en otras aventuras que también le llenan de ilusión. «Yo soy muy mía, yo me transformo», empieza diciendo. Y añade: «Experimentar forma parte de mi personalidad como artista. Hacerlo de la otra manera es más fácil, pero para mí no tiene mucho sentido».

Tresmamis SL. ha sorprendido a todos, pero Rosalía promete que sigue siendo la misma de siempre, a pesar de haber diversificado su talento. También ha hecho hincapié en dejar claro que el dinero no le ha afectado negativamente. Al contrario. Sigue pensando que su objetivo es transmitir determinados valores a través de la música, por eso bebe de fuentes tan distintas.

«Soy igual de cantaora con el chándal de Versace que vestidita de bailaora. Mis artistas favoritos son cambiantes. Mira Picasso, por ejemplo. Él estaba en constante cambio. No sé si llamarlo evolución, porque quién sabe cómo él entendía el principio y el final de su carrera. Su etapa azul no era igual que su etapa más cubista. Y yo aplaudo el cambio, que nunca es mejor ni peor, sino distinto», comenta al respecto.

Rosalía y su experiencia con Rauw Alejandro

Rauw Alejandro ha sido uno de los hombres más importantes para Rosalía, tanto es así que estuvo a punto de casarse con él y vivieron juntos en una mansión situada en Cataluña. El artista lo dejó todo para empezar una aventura al lado de la catalana, a pesar de que después sucedió algo que rompió la relación que tenían y el compromiso que habían anunciado. Rosalía se ha basado en esta experiencia para componer algunas letras, aunque no quiere entrar en detalles porque no le interesa empezar una guerra mediática. En estos momentos está enamorada del actor Jeremy Allen White, conocido por protagonizar ‘The Bear’.

Cuando le preguntan por el peso que ha jugado el desamor en su nuevo disco responde: «Esto depende del artista. Todo sentimiento es una buena excusa para escribir una canción. Todo lo que te remueva sirve en el proceso creativo. Hay necesidades, pulsiones, que te ayudan a expresar». Sin embargo, para ella lo único importante es guardar el respeto y conseguir que determinados aspectos continúen perteneciendo a su más estricta intimidad.

Después del éxito que ha tenido este proyecto, Rosalía ha optado por ampliar su fortuna apostando por una empresa de construcción. Debemos tener en cuenta que su relación con Jeremy Allen le ha obligado a pasar mucho tiempo fuera de España. Es muy habitual ver a la pareja paseando por Los Ángeles e intentando llevar una vida normal.